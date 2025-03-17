Минчанка показала три «секретные барахолки» в самом центре столицы 17.03.2025, 22:30

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Там можно «потеряться во времени».

В центре Минска, на Кальварийской, всего в минуте ходьбы от метро «Фрунзенская», находятся три магазина с винтажными вещами. Минчанка рассказала в TikTok, что там можно найти старинную посуду, украшения, неманское стекло и другие вещи «из прошлого», обратил внимание CityDog.

Пользовательница с ником maria_petkevich поделилась своими впечатлениями от посещения этих барахолок. По ее словам, это место похоже на «Поле чудес» на Ждановичах, где можно легко потеряться во времени.

Хотя там, по ее мнению, много бесполезных вещей, но и среди них встречаются классные находки для любителей винтажа. Цены, как уточняет минчанка, довольно низкие, иногда даже ниже, чем на «Куфаре». Кроме того, продавцы часто готовы уступить в цене.

Найти эти магазины можно на ул. Кальварийской, 1. Нужно зайти в здание с барельефом, повернуть направо и пройти по длинному коридору — все три точки находятся слева.

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