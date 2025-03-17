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Сербский Майдан

  • Юрий Луценко
  • 17.03.2025, 22:35
  • 1,032
Сербский Майдан
Юрий Луценко

Сербы начинают вырывать ядовитые щупальца Кремля.

Разгон протестующих в Сербии мог состояться и в Киеве в 2014 году. Об этом рассказал офицер полиции Сергей М., с которым я встретился во время обороны Бахмута. В 2014 году Сергей служил в ГУВД Киевской области. Начальник поставил ему и напарнику задачу – завезти двух незнакомцев с бусом на улицу Грушевского. Незнакомцы говорили по-русски. Сергей сначала думал, что они из Крыма, но когда уточняли время выезда, незнакомцы спросили: «шесть по вашему времени?»

Тогда все стало ясно.

Бус завезли через границы ВВ и «Беркута» в самый низ улицы Грушевского. Спрятали между домами в арку. Стали расспрашивать, что в бусе.

Незнакомцы объяснили, что там звуковая пушка, рассеивающая толпу.

«Передние ряды упадут и уже не встанут», – бросил один.

«Ну и подавят друг друга еще пару сотен», – добавил другой.

Когда те двое пошли ночевать на конспиративную квартиру, напарник Сергея сказал, что он умывает руки и с этим не связывается.

«Нет, мы должны остановить эту херню», – ответил Сергей.

Офицеры ночью повредили двигатель, чтобы на следующий день бус не смог выехать и направить ультразвуковую волну на людей.

Следующим днем было 19 января – начало Вогнехреща на Грушевского.

«Было много насилия, угроз, но мы, офицеры-украинцы, выстояли, вытерпели. И через 11 лет теперь могу сказать, что горжусь своим поступком», – подытожил Сергей.

И пошел делать свою работу в составе отдельной механизированной бригады, в которой служит с первого дня войны и по сей день.

Зловещий бус забрал эвакуатор уже после того, как на Грушевского сожгли автобусы ВВ и массово пошли в ход коктейли Молотова.

Кремль понял, что звуком Майдан не возьмешь.

22 января от огнепала погиб Сергей Нигоян.

Мы победили. А сербы еще только начинают вырывать ядовитые щупальца Кремля.

Юрий Луценко, Facebook

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