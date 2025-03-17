В Google спрогнозировали, когда ИИ сравняется в способностях с человеком 2 17.03.2025, 23:11

Придется подождать.

Искусственный интеллект, способный выполнять любые задачи на уровне человека, пока что остается недостижимым, но это всего лишь вопрос 5-10 лет.

Об этом заявил генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис, пишет CNBC.

Он выразил мнение, что общий искусственный интеллект (AGI) — то есть такой, который по уровню интеллекта равен или превосходит человека — начнет появляться в ближайшие 5–10 лет.

«Современные системы довольно пассивны и еще многому не учат. Но в течение следующего десятилетия многие из этих возможностей начнут проявляться, и мы постепенно будем двигаться к общему искусственному интеллекту», — сказал Хассабис.

Он определил AGI как «систему, способную проявлять все сложные навыки, которые есть у людей».

«Мы еще не достигли этого уровня. Текущие системы впечатляюще выполняют определенные задачи, но им пока не хватает многих способностей. Впереди ещё много исследований», — отметил он.

Хассабис не единственный, кто считает, что создание AGI потребует еще много времени. Например, в прошлом году генеральный директор китайской технологической компании Baidu Робин Ли заявил, что AGI появится «не раньше чем через 10 лет», опровергая слишком оптимистичные прогнозы некоторых экспертов.

По мнению Хассабиса, главная трудность в разработке AGI — научить современные искусственные интеллекты понимать контекст реального мира.

Хотя уже удалось создать системы, которые могут анализировать задачи и автономно их выполнять в игровых средах, переносить такие возможности в реальный мир значительно сложнее.

«Вопрос в том, как быстро мы сможем адаптировать эти алгоритмы планирования, агентного поведения, разумного принятия решений для работы в реальном мире, используя так называемые модели мира — системы, которые понимают окружающую среду», — объяснил Хассабис.

«В последние годы мы достигли значительного прогресса в создании таких моделей мира», — добавил он. «Теперь вопрос в том, как лучше всего объединить их с алгоритмами планирования».

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