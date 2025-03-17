Трамп и Путин будут обсуждать вопрос оккупированной Запорожской АЭС 17.03.2025, 23:15

Об этом сообщил Белый дом.

Президент США Дональд Трамп будет обсуждать вопрос оккупированной Запорожской атомной станции во время разговора с диктатором Владимиром Путиным, подтвердила представитель Белого дома Каролин Ливитт во время пресс-конференции.

По ее словам, во время звонка с Путиным Трамп коснется вопроса атомной станции «на границе России и Украины (из контекста, на линии фронта. – Ред.)», которая была предметом обсуждения с украинской стороной.

Ранее Трамп сообщал, что Штаты обсуждали с Украиной вопросы территорий, Запорожской АЭС и членства в НАТО.

Президент Владимир Зеленский подтверждал, что вопрос территорий, в частности контроля над ЗАЭС, поднимался на переговорах делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

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