Белорус Алексей Протас попал в топ-6 самых ценных игроков НХЛ 17.03.2025, 23:20

Алексей Протас

В нынешнем сезоне белорусский хоккеист набрал уже 59 очков.

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас занимает 6-е место в списке самых ценных игроков НХЛ в сезоне-2024/25 по данным Benchrates.

Рейтинг составлен на основе статистических данных и с учетом зарплат хоккеистов, внесших наибольший вклад в успехи своих команд.

Так, кэпхит Протаса ($3,375 млн) почти в три раза меньше суммы денег, которую он мог бы зарабатывать, исходя из своих показателей в текущем сезоне ($9,716 млн).

В нынешнем чемпионате у Протаса 59 (29+30) очков. Кроме того, звезда Betera лидирует в НХЛ по показателю полезности (+41).

Во главе рейтинга, который обновляется ежедневно, форвард «Эдмонтон Ойлерз» и лучший снайпер регулярки Леон Драйзайтль. В топ-5 также входят вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк, его одноклубник Кайл Коннор, а также дуэт из «Колорадо» — защитник Кейл Макар и нападающий Натан Маккиннон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com