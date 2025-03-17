Белорус Алексей Протас попал в топ-6 самых ценных игроков НХЛ
- 17.03.2025, 23:20
В нынешнем сезоне белорусский хоккеист набрал уже 59 очков.
Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас занимает 6-е место в списке самых ценных игроков НХЛ в сезоне-2024/25 по данным Benchrates.
Рейтинг составлен на основе статистических данных и с учетом зарплат хоккеистов, внесших наибольший вклад в успехи своих команд.
Так, кэпхит Протаса ($3,375 млн) почти в три раза меньше суммы денег, которую он мог бы зарабатывать, исходя из своих показателей в текущем сезоне ($9,716 млн).
В нынешнем чемпионате у Протаса 59 (29+30) очков. Кроме того, звезда Betera лидирует в НХЛ по показателю полезности (+41).
Во главе рейтинга, который обновляется ежедневно, форвард «Эдмонтон Ойлерз» и лучший снайпер регулярки Леон Драйзайтль. В топ-5 также входят вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк, его одноклубник Кайл Коннор, а также дуэт из «Колорадо» — защитник Кейл Макар и нападающий Натан Маккиннон.