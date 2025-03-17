Зеленский: Очевидно, что Путин затягивает войну
- 17.03.2025, 23:21
Россия уже неделю игнорирует предложение о прекращении огня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже неделю на столе лежит предложение США о прекращении огня, но российский диктатор Владимир Путин продолжает затягивать войну.
«Очень важно, что завтра — уже неделя, как на столе предложение Америки по тишине в небе, на море и на фронте. Это предложение уже давно можно было начать реализовывать. Каждый день в условиях войны — это жизнь людей. Сейчас уже почти неделю, как абсолютно всем в мире — даже тем, кто уже три года не хотел признавать правду, — очевидно, что именно Путин продолжает и затягивает эту войну», — сказал глава государства в видеообращении в понедельник, 17 марта.
Он отметил, что Путин уже неделю не может сказать «да» на предложение прекращения огня.