закрыть
17 марта 2025, понедельник, 23:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Очевидно, что Путин затягивает войну

  • 17.03.2025, 23:21
Зеленский: Очевидно, что Путин затягивает войну
Владимир Зеленский

Россия уже неделю игнорирует предложение о прекращении огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже неделю на столе лежит предложение США о прекращении огня, но российский диктатор Владимир Путин продолжает затягивать войну.

«Очень важно, что завтра — уже неделя, как на столе предложение Америки по тишине в небе, на море и на фронте. Это предложение уже давно можно было начать реализовывать. Каждый день в условиях войны — это жизнь людей. Сейчас уже почти неделю, как абсолютно всем в мире — даже тем, кто уже три года не хотел признавать правду, — очевидно, что именно Путин продолжает и затягивает эту войну», — сказал глава государства в видеообращении в понедельник, 17 марта.

Он отметил, что Путин уже неделю не может сказать «да» на предложение прекращения огня.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров
Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип