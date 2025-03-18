Нефтяной плач Лукашенко 15 Андрей Бронишевский

18.03.2025, 10:16

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Диктатор попросил у Путина дешевой нефти, чтобы спасти белорусские НПЗ.

Лукашенко построил в Беларуси прекрасные заводы. Мы все смотрим телевизор и знаем, что заводы у нас замечательные. Особенно белорусские НПЗ. Потому что их построили по самому последнему слову самых передовых технологий. Поэтому заводы у нас хорошие. Только немножко убыточные. И чтобы спасти белорусские НПЗ, Лукашенко опять попросил у Путина дешевой нефти. И немножко газа. А еще кредит на строительство второй АЭС, чтобы уже два раза не вставать.

«Вот вчера я уже Путину сказал: ну, сколько мы будем об этом говорить? Слушай, сделай так, я говорю, чтобы эти заводы не были убыточны», — рассказал Лукашенко в пятницу во время выступления в российском Совете Федерации.

Потому что так-то НПЗ в Беларуси замечательные. Модернизированы так, что дальше уже некуда. Лукашенко лично об этом позаботился.

«Курировал этот проект. Собирали по копейкам деньги, у россиян, чего-то просили и так далее. Мы их модернизировали. Хорошие заводы производят хорошее топливо», — сказал Лукашенко.

То есть, сделал все что мог. А теперь Путин должен сделать Лукашенко так, чтобы эти замечательные заводы не были убыточными. То есть, отлить дешевой нефти. Потому что при покупке нефти по общепринятым ценам с прибылями у модернизированных белорусских НПЗ почему-то не складывается. А складывается только с убытками.

Вообще, дела у белорусских НПЗ шли хорошо, пока Россия доплачивала им за переработку нефти в рамках налогового маневра. Но с 2024 года налоговый маневр закончился, вместе с ним закончились доплаты и сразу стало нехорошо.

Хотя белорусские власти говорили, что заводы работают стабильно, беспощадная региональная статистика не подтверждала эти утверждения. За семь месяцев прошлого года убытки предприятий Новополоцка, где находится завод «Нафтан», составили 1 миллиард рублей. Убытки Мозырского района, в котором находится Мозырский НПЗ, – 660 миллионов.

И чем дальше, тем хуже шли дела у заводов. И дошли до того, что белорусским НПЗ пришлось сокращать переработку нефти, чтобы уменьшить свои убытки.

«Они не могут работать в убыток, — пожаловался Лукашенко и сказал, что Путину не надо жадничать. – Что вы держитесь за нефть, газ, у вас же девать их некуда».

Причем, когда Лукашенко просил у Путина, чтобы Путин сделал ему хорошо, он же не просил слишком много. Он сказал, что не обязательно, чтобы Путин сделал его заводам 30 процентов рентабельности. Для начала хватит и 7-8.

«Но надо сохранить эти заводы. Это наши заводы, это для нас нужно».

Правда, просил не только дешевой нефти. Потому что, если брать в России дешевую нефть, то почему бы, заодно, не взять и дешевого газа.

«Это касается нефти, это касается ценообразования по газу», — сказал Лукашенко.

А там где есть дешевый газ, там не обойтись без электричества. Электричества в Беларусь завались. Девать это электричество некуда. Если надо, Лукашенко сказал, что готов обеспечить своим электричеством хоть Брянскую область хоть «новые регионы России». Но еще одна атомная станция все равно нужна.

«Мы попросили россиян: если есть возможность построить вторую электростанцию, мы ее построим сами», — пообещал Лукашенко.

Потому что, будет ли от второй атомной станции электричество дешевле, чем от первой, это еще не точно. А дешевый кредит точно будет. Так что в принципе можно было бы обойтись и без станции. Но без станции нового кредита не дадут.

Потому что в Беларуси не только НПЗ такие замечательные. В Беларуси в принципе вся экономика хорошая. Только убыточная и хромает.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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