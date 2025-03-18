Трамп уверен в готовности России к перемирию с Украиной 14 18.03.2025, 8:12

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Сегодня президент США созвонится с Путиным.

Президент США Дональд Трамп уверен, что во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным российская сторона согласится на временное прекращение боевых действий в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами, Трамп выразил уверенность в том, что Россия одобрит 30-дневное перемирие, которое ранее было согласовано между представителями Украины и США на переговорах в Джидде.

«Они согласятся», — заявил он, подчеркивая, что Москва не станет отвергать эту инициативу.

Кроме того, Трамп уточнил, что во время предстоящего разговора с Путиным 18 марта планируется обсудить вопросы возможных территориальных уступок со стороны Киева, а также ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, находящейся под российской оккупацией.

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