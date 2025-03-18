«Беларусь могут ожидать «довольно веселые времена» 8 18.03.2025, 8:24

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Включится ли печатный станок при главе Нацбанка Головченко?

Белорусские банки активно выдавали кредиты российским компаниям. Результатом этого могла стать отставка председателя Национального банка Павла Каллаура. Он или этому не противостоял, говорят СМИ, или наоборот с этим боролся, отмечают политики. Действительно ли эти кредиты стали такой важной проблемой для белорусской экономики? Или в увольнении председателя Нацбанка были другие причины? Таким вопросом задался сайт телеканала «Белсат».

Андрей Маховский, ведущий программы «Оптимум» на ютуб-канале «Белорусы и рынок», признает: разрыв ставок гигантский – 9,5% ставка рефинансирования в Беларуси против 21% в России. Это, по его словам, позволяет «взять деньги в белорусских рублях, обменять их на российские рубли, перевезти в Россию и там зарабатывать на депозитах».

«Главная опасность в том, что у вас выкачиваются деньги из страны и они не идут на пользу вашей экономике. Банки зарабатывают, у банков все хорошо, но деньги вы теряете», – отмечает Маховский.

Однако пока он также не видит «катастрофического масштаба» роста кредитов, выданных нерезидентам. Как не видно в статистике и проблем у белорусских банков – «деньги у банков есть, дефицита ликвидности нет». Маховский не исключает, что кредитование происходит таким образом, что российские банки дают деньги своим белорусским дочерним банкам, а уже те из этого выдают кредиты российским компаниям.

«Каллаур, по мнению всех, был самым успешным руководителем Нацбанка, самым самостоятельным, у него были и столкновения с администрацией Лукашенко, насколько мы знаем. Мне кажется, что Головченко с учетом того, что он не специалист по банковскому делу, имеет образование дипломата, будет больше выполнять то, что скажет Лукашенко», – отмечает политический обозреватель, ведущий программы «Поединок» на «Белсате» Виталий Цыганков.

При этом Головченко хоть и занимал высокие должности, но не имеет какого-либо опыта в банковском деле и монетарной политике, как и профильного образования, если не считать пары курсов в Академии управления. Академический директор BEROC Лев Львовский предостерегает: Беларусь могут ожидать «довольно веселые времена», так как новый председатель Нацбанка считает, что Центральный банк не должен уделять так много внимания инфляции и макроэкономической стабильности, а должен прежде всего обеспечивать средствами и ликвидностью промышленные предприятия.

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