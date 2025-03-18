В Беларуси произошла демографическая катастрофа 21 18.03.2025, 8:30

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Новые цифры — очередной антирекорд.

В Беларуси все еще не публикуют данные о количестве рождений и смертей, это перестали делать еще в 2020 году. «Зеркало» при помощи BELPOL получило свежие непубличные данные Министерства здравоохранения, которые показывают ситуацию с рождаемостью в стране.

Из непубличного документа Минздрава следует, что рождаемость в Беларуси продолжила падение, начатое еще несколько лет назад. В 2023 году в стране родилось 64 605 детей, а в 2024-м — только 58 993 (то есть на 8,7% меньше).

Новые цифры — очередной антирекорд. Количество родившихся детей в Беларуси снова стало самым низким за всю историю статистической отчетности в Беларуси — с 1950 года.

— Снижение рождаемости может указывать на долгосрочные демографические и социально-экономические тенденции, включая изменение структуры населения, уровень благосостояния и социальные приоритеты, — говорится в документе Минздрава.

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