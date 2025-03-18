Домашняя заготовка Лукашенко провалилась 2 18.03.2025, 8:48

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Кремль указал диктатору на его место.

Политолог Валерий Карбалевич в статье для «Позiрка» обращает внимание на любопытный эпизод, происшедший на пресс-конференции после переговоров Лукашенко с Путиным 13 марта. В ходе тщательно подготовленного мероприятия возникла неловкая ситуация. Белорусская журналистка с государственного телеканала задала вопрос, готова ли Россия учитывать интересы Беларуси в ходе мирных переговоров.

Очевидно, это была домашняя заготовка. Вопрос вытекал из того контекста, который был задан прежними заявлениями Лукашенко. Так 17 октября 2024 года он заявил:

«Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам, Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы — наши вопросы — без нас. <…> Могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать».

Как известно, Лукашенко с самого начала войны предлагает провести переговоры о мире в Беларуси, претендует на роль посредника и участника этого мирного процесса. В интервью Науфалу он призвал Дональда Трампа, Путина и Владимира Зеленского приехать в Минск. Эти же мотивы прозвучали и в ходе разговора со Скабеевой.

Можно предположить, что согласно сценарию, разработанному в Минске, Путин в этом сюжете должен был подтвердить необходимость участия Беларуси во всех переговорах о мире в Украине.

Однако тот испортил благостную картину, нарисованную в Минске, не подыграл белорусской стороне. Российский руководитель искренне сказал, что не понял вопроса, хотя и заявил, что, дескать, Россия всегда учитывает интересы своего ближайшего союзника на международных площадках.

А Лукашенко, делая хорошую мину при плохой игре, поспешил сказать: «Я на переговоры не рвусь». Три года рвался организовать переговоры в Беларуси, а теперь вдруг передумал.

И эта ситуация очень хорошо иллюстрирует то место, которое Россия отводит Беларуси. Место и роль инструмента в проведении своей великодержавной политики.

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