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Трамп признался, зачем была нужна ссора с Зеленским

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  • 18.03.2025, 8:50
  • 21,252
Трамп признался, зачем была нужна ссора с Зеленским

Все-таки постановка?

Скандальная перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете была нужна для того, чтобы заставить Украину сделать правильный выбор. Об этом заявил Дональд Трамп во время общения с журналистами, пишет «Зеркало недели».

«Нам надо было заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы получили небольшую сцену в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они делают правильно, и мы пытаемся достичь мирного соглашения. Мы хотим добиться прекращения огня, а затем мирного соглашения», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что на российско-украинской войне убивают много людей, а потому убежден, что все сделал правильно.

Кроме того, Трамп отрицает, что остановка военной помощи и обмена разведданными повлияла на позиции украинской армии в Курской области РФ.

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