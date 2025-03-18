Историческое соглашение 2 Аркадий Дубнов

18.03.2025, 10:28

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Аркадий Дубнов

Справились без ОДКБ.

Кровопролитные герильи на Ближнем Востоке и в Украине полностью заслонили происходящее в других уголках Евразии. А там, в Центральной Азии, происходят события едва ли не сенсационные: 13 марта в Бишкеке президентами Кыргызстана и Таджикистана, Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном подписано соглашение о государственной границе между двумя странами.

Документ уже назвали историческим и, пожалуй, не стану с этим спорить. Достаточно заметить, что для подписания соглашения 72-летний Рахмон, бессменно правящий Таджикистаном 32 года(на моих глазах в ноябре 1992-го в разгар гражданской войны между таджиками, усилиями Москвы и Ташкента, он был приведен к власти на сессии тогда еще Верховного совета республики, в те же годы в Кыргызстане сменилось уже 6 президентов) впервые за это время наносит государственный визит( два посещения Бишкека для участия в саммитах СНГ не в счет) в соседний Кыргызстан. Принимали Рахмона там с поистине восточными почестями.

Почти четыре года была полностью закрыта таджико-киргизская граница протяженностью чуть больше 1000 км, которая теперь наконец, вся делимитирована. Сегодня же были открыты два первых трансграничных перехода. История пограничных отношений двух стран за десятилетия после распада Союза - весьма драматична. Анклавы и села с проживанием таджиков и киргизов выглядели черно-белым шахматным полем, провести через них линию трудно было даже теоретически. Конфликты между соседями вспыхивали регулярно, - из-за земли, воды, гидротехнических сооружений, бывших до 1991 года общими. Кровопролитным столкновением стали события 28 апреля 2021 года, когда погибли 36 граждан Кыргызстана. После этого Бишкек закрыл границу. Там не менее, самые драматические события на границе произошли в середине сентября 2022 года, жертвами которых с обеих сторон стали около 100 человек.

Не готова была урегулировать конфликт и ОДКБ, членами которой являются и Таджикистан и Кыргызстан, у Организации просто нет мандата для вмешательство в отношения между странами, входящим в ее состав…

Переговорный процесс Рахмон и Жапаров поручили возглавить силовикам, руководителям структур нацбезопасности Ятимову(Таджикистан) и Ташиеву(Кыргызстан). Воинственность и взаимная нетерпимость жителей пограничных сел, недовольных договоренностью о размене территорий оказалась настолько велика, что утверждение текстов соглашения о границе проводили фактически без обсуждений в парламентах обеих стран. Без скандалов, впрочем, не обошлось. В предательстве национальных интересов Кыргызстана переговорную команду своей страны обвинил депутат Жогорку Кенеша (парламента) , бывший губернатор Баткенской области Султанбай Айжигитов. Президент Жапаров назвал его демагогом и провокатором, в наказание за фрондерство(«занял неправильную позицию и взбудоражил народ») он был выведен из парламентской фракции своей партии. Глава таджикской госбезопасности Якимов признался, что «в Таджикистане тоже критикуют нас в этом плане. Но это не главное. Главное то, что отношения теперь будут братскими и историческими, как и должны у настоящих родных братьев».

Ратификацию соглашения в Бишкеке и Душанбе собираются провести быстро, чтобы обменяться ратификационными грамотами уже 31 марта в таджикском Худжанде. Туда, на саммит Ферганской долины , приуроченный к празднику Новруз, к двум президентам обещает приехать их общий сосед, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Если учесть, что пограничные проблемы в отношениях Ташкента с Душанбе и Бишкеком были урегулированы(тоже не без скандалов) несколькими годами раньше, то можно надеяться, что последствия «топорного разделения Средней Азии», проведенного большевиками в 1920-х, усугубленные драмой распада СССР в 1990-е, в конце концов, останутся в прошлом…

И некоторым образом, частное мнение: нынешние соглашения, как представляется, могут позволить явно уставшему от власти Рахмону, с гораздо меньшими рисками осуществить давно готовящийся транзит власти в Таджикистане. Сын Эмомали Рахмона, Рустам Эмомали, мэр Душанбе и глава одной из палат парламента, уже засиделся на старте…

Аркадий Дубнов, Telegram

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