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Десятки дронов ВСУ атаковали три области РФ

  • 18.03.2025, 8:57
  • 2,738
Десятки дронов ВСУ атаковали три области РФ
иллюстративное фото

Под ударом — Белгородская, Брянская и Курская области.

В течение ночи на 18 марта дежурные средства ПВО перехватили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в 07:14 телеграм-канал Минобороны РФ.

Основной удар пришелся на Белгородскую область — 41 БПЛА. По два БПЛА сбиты над Брянской и Курской областями, один – над Орловской областью.

В Белгородской области режим опасности атаки БПЛА был объявлен с вечера 17 марта. Губернатор Вячеслав Гладков призвал в Телеграм жителей региона не подходить к окнам и находиться в безопасном месте.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, написал Гладков.

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