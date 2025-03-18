«Парень приходит в поликлинику за выпиской, а там другой диагноз» 1 18.03.2025, 9:05

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Юристы рассказали об особенностях весеннего призыва.

В марте в Беларуси начался весенний призыв. Стартовал он на месяц позже обычного. Это уже вторая кампания, которая проходит по обновленным правилам, однако у молодых людей, получивших повестки, остаются вопросы. Большинство из них возникает у тех, кто из-за проблем со здоровьем на время оказался с отсрочкой от службы. О том, что ждет таких молодых людей и к чему готовиться остальным, «Зеркало» поговорило с юристами в области призыва сервиса povestka.pro.

Ольга — юрист со стажем семь лет, Александр — юрист с 11-летним стажем. Для их безопасности журналисты не указывают фамилии.

«Они могут быстрее укомплектовать части»

Весенний призыв только стартовал, однако, по словам экспертов, в нем уже можно выделить четыре момента, которые отличают его от предыдущих. Первый — это продолжительность кампании.

— Раньше она всегда была с февраля по май, то есть длилась четыре месяца. Сейчас началась в марте, и это, в целом, логично. После того как отменили медицинское обследование, на работу с призывниками военкоматам нужно меньше времени. А значит, они могут быстрее укомплектовать части. Это первое, — говорит Ольга. — Второе. Во время осеннего призыва некоторым ребятам говорили: «Вы годны, но мы вас пока никуда не отправим, так как нет мест». Их просили прийти весной. Сейчас, если не появилось новых проблем со здоровьем, в военкомате им просто скажут: «Ты годен». Эти ребята в первую очередь и поедут служить. Ведь по сути решение по ним было вынесено еще в прошлом году.

— Однако, если у таких призывников появились проблемы со здоровьем и парни приносят подтверждающие документы, по нашему опыту, в военкоматах идут навстречу. Говорят: «Хорошо, мы посмотрим», — отмечает Александр. — В этом случае человеку могут (но не обязаны!) выдать направление на уточнение и подтверждение диагноза.

Второй момент касается военнообязанных, которых признали НГМ — негодными в мирное время, но они должны проходить переосвидетельствование раз в три года. Некоторые из них переживают, что теперь не смогут подтвердить свой диагноз, ведь медицинское обследования убрали из списка мероприятий призыва.

— Мы им говорим не боятся. Переосвидетельствование не является мероприятием призыва, а значит, для этих людей ничего не изменилось, — успокаивает Александр. — К тому же в п. 41 Положения о военно-врачебной экспертизе сказано: «Граждане, зачисленные в запас по состоянию здоровья без прохождения военной службы, до достижения ими 27-летнего возраста проходят обязательное медицинское освидетельствование с направлением на медицинское обследование».

Полный текст этого пункта звучит так:

«Граждане, зачисленные в запас по состоянию здоровья без прохождения военной службы, до достижения ими 27-летнего возраста проходят обязательное медицинское освидетельствование с направлением на медицинское обследование в организации здравоохранения не реже, чем один раз в три года. На обязательное медицинское освидетельствование не направляются лица, признанные ранее негодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными к военной службе в военное время по статьям расписания болезней…»

— Людей может запутать ощущение противоречия в первом и втором предложениях формулировки. Стоит объяснить: информация в первом относится к военнообязанным, у которых есть переосвидетельствование. Большинство именно такие. Во втором — к тем, у кого его нет. В расписании болезней есть диагнозы, с которыми его не назначают, — объясняет Ольга. — Соответственно, если у человека была негодность с переосвидетельствованием, ему не скажут: «За эти три года ты ни разу не делал рентген, поэтому ты идешь служить». Нет. Его отправят на рентген.

— Более того в январе — феврале мы начали сталкиваться со случаями, когда таким ребятам стали звонить из поликлиники или оставлять в почте либо под дверью записки: «Придите к вашему участковому врачу такого-то числа на дообследование по военному призыву. Явка обязательна». Мы изначально этого пугались: непонятно, что это и как поступить. Потом решили протестировать, и оказалось, хорошая тема. Так что, если кто-то получил такую возможность и знает, что его диагноз не изменился, я бы советовала идти, — считает Ольга. — Почему? Потому что там медики человека проверяют. Например, у парня была временная негодность по какому-то заболеванию. Врач его вызывает и отправляет на обследование, чтобы посмотреть, остался ли диагноз. Думаю, они так страхуются. А призывникам это скорее помогает.

— Кстати, если раньше до 27 лет такие ребята подлежали обязательному медицинскому освидетельствованию «раз в три года», то в сентябре 2024-го в п. 41 Положения о военно-врачебной экспертизе изменили формулировку. Она звучит так — «не реже, чем один раз в три года», — говорит Александр. — В военкоматах это стали использовать. К нам уже обращались люди, которых признали негодными и в 2023-м, то есть по новому расписанию болезней. Говорят, их уже вызывают на переосвидетельствование. Выходит, прошло около двух лет. По сути, и до этой корректировки их могли раньше отправить на новое обследование, но чаще всего этого не делали. Приведу пример. В сентябре 2022-го человека признали негодным и выдали военный билет. Там на 19-й странице указана дата переосвидетельствования. Как когда-то ее рассчитывал сотрудник военкомата? Сентябрь 2022-го плюс три года, получается сентябрь 2025-го.

— Некоторым сразу могли даже повестку на эту дату вручить, — дополняет Ольга.

— Либо же такого человека вызывали в военкомат во время призыва, который был ближе к указанной дате, — возвращается к своему примеру Александр. — Сейчас это стали делать раньше. Молодые люди нам пишут, спрашивают, а законно ли? Да, законно. На самом деле дата переосвидетельствования, написанная в военном билете, не имеет никакого значения. Без повестки человек не обязан являться в этот день в комиссариат.

«На приеме у врача у парня спрашивали: „А вы призывник? Можете военник показать?“»

Третий момент, который выделяют эксперты, — отношение врачей к призывникам. По словам собеседников, в некоторых ситуациях медики насторожено реагируют на жалобы таких пациентов и не спешат ставить диагноз.

— Наверное, думают, что потом молодой человек использует его в военкомате или в суде, — рассуждает Александр. — Никто не хочет брать на себя ответственность.

— Мне кажется, врачи боятся. Когда медик ставит диагноз и видно, что парень с ним попадет под, например, НГМ (негоден в мирное время. — Прим. ред.), ему страшно. Он, возможно, думает, вдруг потом ко мне придет проверка — смотреть, как я работаю. Нам рассказывали о ситуациях, когда на приеме у парня спрашивали: «А вы призывник? Можете военник показать?» Хотя у врача нет такой обязанности, и данный интерес выходит за рамки оказания медицинской помощи, — обращается к случаю из практики Ольга. — Специалисты перестраховываются. С другой стороны, может, у них проводились какие-то внутренние совещания на эту тему или есть ДСП (документ для служебного пользования. — Прим. ред.), где прописано, как теперь работать с призывниками. Этого мы не знаем.

— Кроме того, встречаются парни, которым в документах для военкомата занижали степень диагноза. Делают это, чтобы призывник был годен, — продолжает Александр. — Как? Например, у человека есть какая-то патология. Она прописана в медкарте. Он полгода обращается к профильному врачу, скажем так, работает с историей болезни — собирает справки, анализы, а потом приходит в поликлинику за выпиской, а там стоит чуть другой диагноз или, предположим, указана ремиссия. Хотя с чего бы? Данных об улучшении состояния здоровья не поступало.

— В таких случаях мы советуем обращаться к заведующему или главному врачу и разбираться, — слово за Ольгой. — Обычно помогает. Человеку отвечают что-то вроде: «Ой, видимо, ошиблись и что-то не включили». И ставят истинный диагноз.

«Ознакомиться с этим документом не дают»

Четвертая особенность весеннего призыва — 2025 — загадочная ситуация с псориазом. С таким диагнозом человека могут признать негодным и снять с воинского учета — если у него распространенная форма псориаза, то есть наличие множественных бляшек на коже различных анатомических областей. Это указано в подпункте 12.1 пункта 12 Инструкции по об определении требования к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью.

— «Множество» — это два и более очага, и «различные области» — тоже две и более части тела. Например, две бляшки на руке и две на ноге, или две на голове, две на груди. При этом размер бляшек не определен законодателем. Полсантиметра, полтора — нет разницы, — объясняет Александр. — В то же время мы заметили, что в актах, где указывают результат обследования, сделанного по направлению военкомата, врачи стали писать: «Псориаз — площадь поражения менее 3%, годен». Хотя у человека есть множественные бляшки на различных анатомических областях. Мы не понимаем, почему они пишут не о них, а акцентируют внимание на трех процентах. Когда призывники жалуются и просят пересмотреть решение, им отвечают, что действует какая-то внутренняя инструкция, где сказано: «распространенным» считается псориаз площадью 3%. Для понимания — площадь ладони это 1% кожного покрова тела. Ознакомиться с этим документом не дают.

По мнению экспертов, призывников этой весной будет достаточно. Некоторым годным в этом призыве вручат повестки уже на осень.

— По моим подсчетам, сейчас первые отправки в части будут где-то в 20-х числах апреля, — рассуждает Александр. — Почему? Посмотрим по аналогии с осенним призывом — 2024 и, грубо говоря, отзеркалим таймфрейм (временные интервалы. — Прим. ред.). Тогда отправки начались 22 октября и закончились 5 ноября. И хотя формально призыв длится до последнего дня мая, думаю, до 9 мая они уже со всем справятся.

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