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Мошенники начали использовать чувство ностальгии для обмана белорусов

  • 18.03.2025, 9:17
  • 4,864
Мошенники начали использовать чувство ностальгии для обмана белорусов

Появилась новая схема.

В милиции предупреждают: мошенники нашли новый способ обмана, играя на чувствах людей, скучающих по ушедшим с рынка зарубежным компаниям. Об этом сообщили в управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома, пишет БелТА.

В последнее время в интернете активно обсуждаются слухи о возможном возвращении популярных иностранных брендов. Аферисты решили воспользоваться этим и разработали новую схему мошенничества.

Злоумышленники называются представителями известных компаний и предлагают клиентам «восстановить» бонусные карты, уверяя, что бренды вскоре вернутся. Потенциальным жертвам звонят и просят предоставить СМС-код, заявляя, что он необходим для завершения восстановления программы лояльности. Получив код, мошенники могут получить доступ к личным данным и опустошить счета, пояснили в управлении.

Специалисты призывают граждан к бдительности. Они напоминают, что нельзя сообщать СМС-коды даже тем, кто представляется сотрудником известных компаний. Информацию о возвращении брендов следует проверять только в официальных источниках. Кроме того, не стоит передавать личные данные в обмен на обещанные бонусы.

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