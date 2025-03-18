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Трамп о разговоре с Путиным: Многие элементы соглашения уже согласованы

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  • 18.03.2025, 9:20
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Трамп о разговоре с Путиным: Многие элементы соглашения уже согласованы
Фото: AP

Президент США заявил, что «с нетерпением ждет телефонного звонка».

Президент США Дональд Трамп перед разговором с хозяином Кремля Владимиром Путиным заявил, что «многие элементы» мирного соглашения по прекращению российско-украинской войны уже согласованы. Об этом он написал в Truth Social и добавил, как сильно ждет разговор с Путиным.

«Завтра утром (18 марта – ред.) я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается», – написал Трамп.

Он добавил, что «тысячи молодых солдат и других людей гибнут». По версии Трампа, на войне, начатой россиянами по приказу Путина, «еженедельно погибает 2,500 солдат с обеих сторон».

«И это должно закончиться сейчас. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным», – добавил Трамп.

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