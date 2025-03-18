А им параллельно 1 Иван Карпович

18.03.2025, 9:26

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Действия белорусских властей нельзя объяснить рационально.

Иногда кажется, что у них своя реальность – параллельная. Что нужно сделать, чтобы помочь одному из флагманов отечественной промышленности – «Атланту»? Признавая, что предприятие испытывает колоссальное давление со стороны азиатских конкурентов и поэтому проседает по всем параметрам? Ведь не дать же разрешение одному из этих прямых конкурентов построить рядом такой же завод, наделить его льготами и возможностями переманивать на редеющем рынке труда кадры?

Но это сделано. И в 2025-м в Барановичах заработает новый завод холодильников и морозильников, в который инвестирует прямой конкурент «Атланта» китайская корпорация Midea. Его планируемая мощность только по этим товарам — 1 млн единиц. И это больше, чем сейчас ежегодно продает «Атлант».

«Атлант» — в пике

«Атлант» лихорадит в последние годы. В 2018-м году владельцем контрольного пакета этого предприятия, некогда бывшего одним из драйверов белорусской машиностроительной отрасли, стало государство. С надеждой вернуть его и его объемы на прежний уровень.

«Атлант» как уже государственное предприятие получил льготы. В 2020-м году был заменен «старорежимный» руководитель Виктор Шумило, возглавлявший «Атлант» с 2001 года. На выпускника Академии управления при президенте – Дмитрия Соколовского.

В 2021-2022 годах было получше. Но переменить ситуацию ему не удалось. Предприятие все дальше от полной загрузки мощностей (1,5 млн холодильников и морозильников и 1 млн стиралок). И продолжает катастрофическими темпами терять рынок. Причем, как в России и других зарубежных странах (в 2023 году объемы экспорта упали почти в два раза), так и самой Беларуси. Терять перед напором новых агрессивных конкурентов — китайских Haier, Candy, Midea, Meling, Skyworth, турецких Beko и Indesit, а в последнее время и россиян вроде «Бирюсы».

«Что мешает продавать продукцию? Китай, Индия и прочее — так вы привыкайте к конкуренции. Конкуренция будет только усиливаться. Дошли до того, что систематически возникают простои, а людей отправляют в вынужденные отпуска. Мы теряем рынок. Почему?», — в 2024 году озаботился ситуацией на некогда лучшем машиностроительном предприятии страны Александр Лукашенко.

В марте 2024 года, представляя нового руководителя завода, еще одного выпускника своей академии, экс-заместителя министра промышленности Дмитрия Харитончика, Лукашенко откровенно спросил у него: «На «Атланте» дела неважны, так я понимаю?»

Тот четко назвал главные причины: «На сегодняшний день на самом деле ситуация пока остается достаточно проблемной, сложно по реализации. Связано это в первую очередь с тем, что после двух лет роста объемов производства и экспорта в прошлом году мы все отмечали очень агрессивный вход (много новых брендов, а также более дешевой техники) из восточных стран на наш совместный рынок с Российской Федерацией. Конечно же, это не могло не отразиться на объемах реализации».

Получите помощь

Вроде, помочь нужно новому директору, для которого, как признался Харитончик, возглавить проблемное предприятие стало «абсолютно осознанным выбором».

Во всяком случае, по итогам 2024-го при нем произошел прирост производства холодильников и морозильников, а стиралки, по крайней мере, не упали ниже предыдущего периода.

Но уже спустя два месяца с назначения Харитончика, в мае 2024 года, в Барановичах регистрируется компания «МидеаРефрижератор Мануфактуринг» — дочка одного из мировых лидеров по выпуску бытовой техники Midea. В августе того же года компания «Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг» наделяется налоговыми льготами как резидент Свободной экономической зоны «Брест».

В сентябре глава Брестской области Петр Пархомчик не удерживается и хвастается, что на базе Барановичского завода автоматических линий создается с китайскими партнерами производство холодильников. Его планируется запустить в 2025 году с первоначальным объемом 10 тыс. штук. И расширить до ежегодного выпуска 1 млн холодильников.

Для того, чтобы начать этот проект, Midea, уже имеющая опыт работы в Беларуси (собирает с «Горизонтом» с 2007 года микроволновки и другую малую бытовую технику), оперативно выходит из аналогичного проекта в российской Особой экономической зоне «Алабуга».

Причем на холодильниках «МидеаРефрижератор Мануфактуринг» не собирается останавливаться. Планирует собирать в Барановичах и стиральные машины, производство которых Midea хотела выкупить у «Атланта» еще в середине 2010-х.

Разные весовые категории

И еще один нюанс в этой истории с китайскими инвестициями.

Одна из проблем «Атланта» (как и многих промпредприятий Беларуси) – кадры. В настоящее время на сайте Государственной службы занятости размещено свыше 240 вакансии от его предприятий в Минске – Минского завода холодильников и Завода бытовой техники.

В поиске около 55 сотрудников находится его барановичский филиал «Атлант-БСЗ». Это — построенный японцами в 1990-е завод по выпуску компрессоров для холодильного оборудования.

И на этом же сайте Госслужбы занятости, и других HR-площадках около 20 сотрудников, в основном инженерных специальностей, ищет с осени прошлого года «Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг». Китайцы практически не скрывают, каких и откуда специалистов они хотели бы заполучить: «Предпочтение отдается работникам, имеющим профильное образование и опыт работы в сфере производства бытовой техники либо смежных областях, желающим приобрести навыки работы с современным оборудованием…»

Китайцы уже позаботились и о молодых кадрах. В декабре 2024 года «Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг» подписала «договор о взаимодействии» с Барановичским государственным университетом. Как сообщалось, в его рамках планируется подготовка в университете специалистов для последующего трудоустройства на китайском заводе холодильников.

Сравнивая предложения «Атланта» и Midea по зарплатам, очевидно, какое производство выберут кандидаты. Слишком разные весовые категории у белорусского наемного менеджера Дмитрия Харитончика и китайского миллиардера из списка Forbes Хэ Сянцзяня. Весовые категории становятся еще больше разными, когда в своем параллельном мире белорусским властям становится совершенно параллельно такое понятие как протекционизм.

Иван Карпович, planbmedia.io

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