Россияне с ужасом ждут возвращения оккупантов с фронта 8 18.03.2025, 9:29

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В РФ уже фиксируется всплеск насилия.

На фоне начавшихся переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом о мирном урегулировании в Украине российские власти готовятся к сложным последствиям завершения боевых действий. Одним из главных вызовов станет возвращение с фронта сотен тысяч мужчин, многие из которых столкнутся с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и трудностями адаптации к мирной жизни.

Как отмечает издание Faridaily, которое пообщалось с теми, кто занимается реабилитацией «героев „СВО“», российские чиновники ожидают серьезные социальные проблемы, включая массовое употребление алкоголя и наркотиков, а также всплеск насилия. Кроме того, остро встанет вопрос нехватки квалифицированных специалистов по реабилитации и профориентации участников войны.

Источник из федеральных органов власти говорит, что система пока справляется с потоком вернувшихся с фронта, но массовая демобилизация может привести к ее коллапсу: «Если одномоментно с фронта вернутся тысячи человек, система может не выдержать». Он подчеркивает, что реабилитация бывших военных с ПТСР требует не просто психологов, а специалистов узкого профиля, которых в России катастрофически мало. В некоторых вузах уже запущены программы переподготовки студентов, но эффективность этого подхода вызывает сомнения. «Там молодые девочки-студентки. Как вы думаете, возрастной военный с травмой будет их слушать? Конечно, нет», — комментирует чиновник Минтруда. Помимо этого, в стране отсутствует достаточное количество специализированных реабилитационных центров.

По мнению источников издания, одной из самых больших трудностей станет признание масштабов проблемы на государственном уровне. Власти до сих пор продвигают образ «героев войны», и открытое обсуждение их проблем может пошатнуть этот имидж.

«Первый год после войны станет годом массовых запоев», — утверждает источник в Минтруде. По его словам, уже сейчас многие «ветераны», вернувшиеся с серьезными травмами, контузиями и ампутациями, не могут адаптироваться к мирной жизни, особенно в сельской местности, где возможностей для социальной интеграции меньше. Они часто прибегают к алкоголю как к единственному способу справиться с отчаянием. Другой источник в правительстве отмечает, что «ветераны» возвращаются с чувством глубокой обиды на общество. «Я герой, я за вас воевал, а вы тыловые крысы и говно», — рассказал он о настроениях военных.

Финансовый аспект адаптации участников вторжения в Украину также вызывает обеспокоенность. Многие из них получали за службу крупные выплаты — миллионы рублей по контракту. После возвращения они вряд ли согласятся работать на низкооплачиваемых должностях. Как отмечает источник из близкого к правительству аналитического центра, без стабильного дохода и с серьезными психологическими проблемами бывшие военные могут пойти на преступления. Ожидается всплеск насилия, особенно в регионах, где нет рабочих мест. Кроме того, из-за ухудшения уровня жизни «ветераны» могут начать активно брать кредиты.

Для работодателей найм бывших военных тоже станет серьезным испытанием. По закону, многие из них получат статус «неувольняемых», однако из-за проблем с алкоголем и асоциального поведения их трудоспособность окажется под вопросом. «Лучший вариант — платить им зарплату, чтобы они просто не появлялись на рабочих местах», — говорит чиновник Минтруда.

Власти понимают, что возвращение мужчин с фронта станет непростым испытанием и для их семей. Многие жены ожидают этот день как радостное событие, но в реальности он может обернуться конфликтами и насилием: в первую очередь от «ветеранов» с ПТСР пострадают их семьи. Как полагают в Минтруде, на адаптацию к мирной жизни у мужчин уйдет не менее 1–2 лет. Ведомство также прогнозирует рост числа незапланированных беременностей, что может привести к своеобразному «послевоенному бэби-буму». Однако ожидать стабильного повышения рождаемости и появления новых благополучных семей после войны не стоит, подчеркивают в министерстве.

Масштаб грядущих проблем осознают на самом высоком уровне. Владимир Путин назначил свою племянницу Анну Цивилеву, заместителя министра обороны и руководительницу фонда «Защитники Отечества», главной ответственной за поддержку «героев „СВО“». «„Ветераны“ не должны стать неприкаянными, как „афганцы“ в 90-е», — рассказал о настроениях властей источник, близкий к фонду Цивилевой.

Между тем, уже сейчас фиксируется рост насильственных преступлений, совершенных бывшими военными. По данным «Верстки», изучившей судебные картотеки и сообщения СМИ, за три года войны в Украине «герои „СВО“», вернувшиеся с фронта, убили и покалечили более 750 человек — 378 человек погибли, 376 человек получили тяжелые травмы, угрожающие жизни.

География преступлений охватывает 80 российских регионов, включая аннексированные Крым и Севастополь, а также непризнанную Южную Осетию. Чаще всего бывшие военнослужащие нападают на своих родственников и знакомых. Большая часть этих преступлений носит бытовой характер и связана со злоупотреблением алкоголем.

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