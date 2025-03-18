Forbes: Украинская разработка лишила россиян главного козыря на фронте 1 18.03.2025, 9:41

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Ситуацию изменила команда из 10 человек.

Еще год назад вражеские самолеты сбрасывали в день до 100 планирующих авиабомб. КАБы со спутниковым управлением и выдвижными крыльями считались «чудо-оружием» Кремля, а у ВСУ не было контрмер.

Однако с 2025 года ситуация изменилась кардинальным образом. У ВСУ не просто есть контрмеры, а и еще чрезвычайно эффективные, сообщает ресурс Forbes.

Враг использует планирующие авиабомбы для атаки на областные центры, такие как Харьков и Запорожье. По словам Нарека Казаряна, чья команда из 10 человек Night Watch и создала глушитель Lima, теперь РФ не удастся так легко бомбить города Украины с помощью авиабомб.

Lima - это не традиционный глушитель, который просто излучает радиошум в сторону противника. «Мы используем цифровые помехи», - объяснил Казарян. Это «комбинация глушения, обмана и информационной кибератаки на навигационный приемник».

В 2024 году армия Путина не только бомбила города Украины, но и сбрасывала авиабомбы на позиции ВСУ на линии фронта. Такая тактика врага позволила захватить Авдеевку, а после очень быстро продвинуться в сторону Покровска.

В феврале стало известно, что «золотая эра» КАБов подошла к концу. По словам Казаряна, глушилка Lima стала фактором снижения планирующих бомбардировок в определенных районах. Другие глушилки, разработанные другими компаниями, могут быть ответственны за снижение количества налетов российских УМПК в других частях Украины, включая Покровск.

У российских авиабомб есть еще одна большая проблема - связь со спутником. Если ее нет, то бомба часто меняет свой курс и безвредно взрывается в каком-нибудь поле. Есть много случаев, когда многие авиабомбы не долетали до цели и падали прямо на территорию РФ.

Теперь для поражения одной цели врагу придется сбрасывать не одну авиабомбу, а минимум 8, а иногда даже и все 16. С одной стороны, такая авиабомбы сравнительно дешевая - 25 тысяч долларов за единицу, однако дорого обходится поднять в небо самолеты «Су», с помощью которых враг и наносит удары. Для нанесения удара по одной цели врагу придется задействовать сразу четыре самолета, а не один, как было раньше.

Стоит также отметить, что изначально компания Night Watch разработала глушилки для дронов-камикадзе, а затем опробовала их и на авиабомбах.

Конечно, оккупанты также глушат, но российское глушение не оказывает такого воздействия, как украинское. Многие российские глушилки плохо сделаны и неэффективны. Аналогично российская промышленность пока не смогла разработать контрмеры против украинских контрмер от российских боеприпасов.

Украинские войска извлекли оборудование из некоторых модифицированных беспилотников. Night Watch изучили обломки, а затем доработали глушитель Lima и план развертывания глушителя, сказал Казарян. "Был изучен новый тип антенны, математически был проведен анализ и проведен новый расчет расположения систем РЭБ на местности", - подытожил Казарян.

Несмотря на всю свою эффективность, Lima не покрывает всю линию фронта, не говоря уже о том, чтобы покрыть всю Украину. Для этого потребуется гораздо больше систем. Если украинское правительство решит развернуть глушилки более широко, Night Watch может производить 300 систем в месяц, сказал Казарян.

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