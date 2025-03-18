Информационный вызов 1 Эль Мюрид

18.03.2025, 9:50

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Эль Мюрид

Человечеству нужно приобрести новый навык.

«Человечество тупеет — к такому выводу пришли ученые

Интеллект человечества уже не тот, что раньше. Его уровень достиг пика больше 10 лет назад, а теперь неуклонно снижается, пишет Financial Times. Исследования показывают, что люди всех возрастов все хуже справляются с логическими задачами, сложнее концентрируются и даже теряются в элементарных числах.

Одна из причин — цифровые технологии. Вместо вдумчивого чтения мы залипаем в бесконечные ленты и уведомления, не давая мозгу время на анализ».

Человечество не тупеет. Оно просто не успело приспособиться к новым реальностям доступа к огромному массиву информации. Нужна совершенно иная система образования, основанная в первую очередь на технологиях фильтрации, обработки и структурирования информации. Это было нужно и раньше, но сейчас количество информации, которая поступает к человеку, перестало управляться прежними технологиями ее обработки.

По всей видимости, это будет дорога со встречным движением. С одной стороны, производители информационных продуктов должны будут учиться «упаковывать их», искусственный интеллект должен будет создавать некие стандартные маркеры, а человек-потребитель информации должен будет научиться работать «послойно» - вначале обрабатывать маркеры-смыслы, а после того, как с их помощью будет отфильтрована необходимая ему информация, переходить на содержательный уровень.

Это не означает, что пропадет информационный мусор, но по крайней мере его можно будет отсекать.

Сегодня человек пытается работать в информационном пространстве по прежним стандартам. Поэтому и возникает впечатление, что он тупеет. Он просто не может адекватно воспринимать то, что стало ему доступным. Это своего рода цивилизационный вызов, и он рано или поздно, но решится.

Эль Мюрид, Telegram

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