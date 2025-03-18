Главы Федерации футбола Беларуси пошел против бывшего охранника Лукашенко 4 18.03.2025, 9:54

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Николай Шерстнев

Какой будет развязка конфликта?

Бывший председатель Витебского облисполкома, а ныне глава Федерации футбола Николай Шерстнев продемонстрировал неожиданную и отчаянную для вертикальщика смелость, пишет «Салiдарнасць».

Одним предложением напомним об основании давнего конфликта между министром спорта Сергеем Ковальчуком и Николаем Шерстневым: первый лезет не в свое дело, вмешиваясь в футбольную сферу, которой руководит Федерация, живущая не на бюджетные деньги, а на европейские средства от УЕФА.

Теперь конфликт вышел на новый уровень. 14 марта на конфренеции Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Шерстнев сделал несколько заявлений, тянущих на статус сенсационных: трудно вспомнить, когда в последний раз кто-то из представителей режима так жестко критиковал коллег.

Шерстнев публично и прямо заявил, что «уменьшается число футболистов и школ», а «клубный рейтинг (рейтинг белорусских команд в Европе – прим.) рухнул, ввиду множественных и абсурдных запретов».

Среди них – запрет на сборы за границей (проводились командами зимой в теплых странах для повышения конкурентоспособности) и зарплатный лимит, из-за которого лучшие белорусские футболисты разъехались по другим странам.

Более того, на конференции состоялась пикировка между Шерстневым и замминистра спорта Александром Дороховичем.

– Скажу вам так, молодой замминистра. Не надо меня учить, у меня всяко побольше опыта управленческой работы. Если вы слушаете доклад и не слышите меня, то теряетесь в глазах этого зала.

– Уважаемый Николай Николаевич, я не молодой замминистра, а государственное лицо.

– Как вы можете задавать вопрос о распределении денег, когда вы в прошлом году не согласовали смету федерации? Мы не смогли выполнить обязательства с традиционными партнерами. Это не федерации вы насолили. Эти деньги недополучили регионы, детский футбол, – возмутился глава Федерации футбола.

Еще из высказываний Шерстнева: «Ежегодно придумываются разные бюрократические процедуры, но только не меры, направленные на развитие футбола».

Особенно впечатляют слова управленца на фоне того, что ранее Александр Лукашенко не раз публично намекал, что он на стороне своего бывшего охранника Сергея Ковальчука. В ноябре прошлого года правитель отметил: «И пусть Шерстнев не плачется, что неправильно решили по заработной плате. Николай, а за что платить?».

А буквально за 11 дней до конференции в Федерации футбола, где Шерстнев публично раскритиковал Минспорта, Лукашенко переназначил Ковальчука на должность министра спорта (тот на ней уже 7 лет – абсолютный рекорд для этого поста). А также заявил:

– Вам надо эту волокиту с Шерстневым прекратить. Если Шерстнев не способен работать в этой должности, значит, будем искать другого человека.

На этом фоне своим выступлением 14 марта управленец продемонстрировал неожиданную и отчаянную для вертикальщика смелость.

В чем отличие подходов Лукашенко и его бывшего охранника с одной стороны, и Шерстнева с другой?

Первые думают не о развитии футбола, а о том, как отомстить спортсменам, которые в 2020-м массово осудили насилие в стране («Ну как можно простить публичных людей? Все публичные люди – здравоохранение, образование, СМИ, культура, спорт… Все публичные»).

Переназначение на пост министра Ковальчука, при котором белорусский спорт пережил деградацию и чистки по политически мотивам, свидетельствует о том, что приоритеты власти не изменились.

Шерстнев же, конечно, никакой не оппозиционер, а дитя системы. Но даже он поднял восстание, поскольку не может принять того, что на его глазах гробят белорусский футбол.

Полгода назад экс-голкипер сборной Беларуси Геннадий Тумилович отмечал:

– Из того, что мне известно, он (Шерстнев – прим.) общается с футбольными людьми, которые по какой-то причине не входят в систему. Взять того же Васю Хомутовского (осудил насилие в 2020-м – прим.). Как так получилось, что человек не работает?

Какой будет развязка конфликта между главой Федерации футбола и министром спорта? Шансы на отставку Шерстнева растут, т.к. пока ни что не указывает на то, что Лукашенко откажется от поддержки своего бывшего охранника.

Правитель уже довольно давно действует по принципу «после меня хоть потоп», не будучи в силах совладать со своей мстительностью.

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