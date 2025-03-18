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СМИ: ВСУ начали наступление на Белгородскую область

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  • 18.03.2025, 10:01
  • 13,372
СМИ: ВСУ начали наступление на Белгородскую область

В атаку пошли танки.

Российские Z-военкоры сообщают об атаке Вооруженных сил Украины на Белогородскую область РФ.

Российские паблики пишут, что к ночи ВСУ подтянули технику и личный состав к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской областей. Сначала было произведено разминирование, а затем украинские танки были брошены по направлению населенных пунктов Прилесье-Графовка.

Z-военкоры задаются вопросом, является ли эта атака полноценной, либо же ВСУ используют отвлекающий маневр.

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