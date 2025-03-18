СМИ: ВСУ начали наступление на Белгородскую область9
- 18.03.2025, 10:01
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В атаку пошли танки.
Российские Z-военкоры сообщают об атаке Вооруженных сил Украины на Белогородскую область РФ.
Российские паблики пишут, что к ночи ВСУ подтянули технику и личный состав к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской областей. Сначала было произведено разминирование, а затем украинские танки были брошены по направлению населенных пунктов Прилесье-Графовка.
Z-военкоры задаются вопросом, является ли эта атака полноценной, либо же ВСУ используют отвлекающий маневр.