СМИ: ВСУ начали наступление на Белгородскую область 9 18.03.2025, 10:01

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В атаку пошли танки.

Российские Z-военкоры сообщают об атаке Вооруженных сил Украины на Белогородскую область РФ.

Российские паблики пишут, что к ночи ВСУ подтянули технику и личный состав к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской областей. Сначала было произведено разминирование, а затем украинские танки были брошены по направлению населенных пунктов Прилесье-Графовка.

Z-военкоры задаются вопросом, является ли эта атака полноценной, либо же ВСУ используют отвлекающий маневр.

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