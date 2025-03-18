В Германии мужчина обменял €2 тысячи на старые белорусские рубли 3 18.03.2025, 10:07

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Теперь афериста ищет полиция.

В немецком городе Хайльбронн, земля Баден-Вюртемберг, зафиксирован случай мошенничества, в котором использовались белорусские купюры старого образца. Об этом сообщает местная полиция, пишет сайт «Беларусь и мир».

В среду 12 марта около 20.00 вечера на улице Шарлоттен-штрассе к 21-летнему парню подошел неизвестный мужчина и попросил его обменять деньги. Молодой человек в итоге отдал обратившемуся 2 000 евро и получил вместо них 12 000 белорусских рублей.

Позже выяснилось, что пострадавшему вручили банкноты, выпущенные до денежной реформы 2016 года, и что их нынешняя стоимость — около 33 центов. Для сравнения, 12 000 белорусских рублей нового образца равны где-то 3 300 евро.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленника. По описанию, это мужчина примерно 60 лет, невысокого роста, с черными волосами, зачесанными на одну сторону гелем. Был в куртке. Находился за рулем черного BMW 3 серии английской сборки (руль справа).

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