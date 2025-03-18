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Трамп снова рассказал, как «спасает» украинских военных из окружения

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  • 18.03.2025, 10:15
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Трамп снова рассказал, как «спасает» украинских военных из окружения
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Заявления президента США опровергают эксперты.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время своего разговора с кремлевским правителем будет говорить об украинских военных, которые, как утверждает глава Белого дома, оказались в окружении.

Об этом Трамп заявил в общении с журналистами во время посещения Кеннеди Центра, сообщает «Европейская правда».

Американский президент утверждает, что ему удалось «убедить» российскую сторону «пока ничего не делать».

«Я буду говорить с президентом Путиным, чтобы спасти украинских солдат, которые находятся в очень сложной ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было», – сказал Трамп.

При этом Трамп верит, что ему удастся договориться о мирном соглашении между Украиной и РФ.

Стоит отметить, что согласно данным украинского Генштаба, Силы обороны Украины не находятся в окружении ни на одном из участков фронта, в том числе и в Курской области РФ.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что сейчас «тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении», вероятно, имея в виду последние события в Курской области РФ.

В то же время, по данным эстонской разведки, Украина организованно выводит войска из Курской области. Слова Трампа опровергает и американский Институт изучения войны (ISW).

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