закрыть
18 марта 2025, вторник, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Южная Корея и США готовятся штурмовать подземные укрытия Ким Чен Ына

3
  • 18.03.2025, 10:23
  • 2,996
Южная Корея и США готовятся штурмовать подземные укрытия Ким Чен Ына

В такой операции могут быть задействованы дроны и четвероногие роботы.

Военные Южной Кореи и США начали учения по блокированию и штурму масштабной сети подземных тоннелей в КНДР, сообщает Korea JoongAng Daily. По данным издания, в маневрах, которые продлятся четыре дня, принимают участие 370 военных с обеих сторон. Они будут использовать самые современные технологии, в том числе беспилотники, четвероногих роботов и роботов для разминирования.

Согласно разведданным Командования наземных операций южнокорейской армии, под Пхеньяном и другими стратегическими местами КНДР прорыты тысячи тоннелей, которые служат секретными путями эвакуации для северокорейского лидера Ким Чен Ына и других высших руководителей страны на случай полномасштабной войны. Помимо самих тоннелей, подземные сооружения в Северной Корее включают в себя хранилища оружия массового поражения и такую городскую инфраструктуру, как метро. Сеул и Вашингтон решили отработать штурм этих сооружений на фоне войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа, под которым палестинские боевики соорудили обширную сеть подземных тоннелей, где удерживались израильские заложники и скрывались лидеры группировки. При этом еще в 2019 году Южная Корея сформировала специализированные подземные боевые силы.

Как пишет Korea JoongAng Dail, совместные с США учения начались с запуска разведывательных дронов. На основе данных, полученных с беспилотников, южнокорейские механизированные подразделения совершили наземную атаку, нейтрализовав силы предполагаемого противника за пределами тоннеля и заблокировав точки входа и выхода. После этого военные отключили системы водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, таким образом полностью изолировав противника внутри подземных сооружений. Затем были задействованы миниатюрные беспилотники, с помощью которых военные точно определили вражеские позиции в тоннелях и подтвердили отсутствие химического заражения. Только после этого они проникли в подземный объект, где подавили сопротивление и успешно завершили миссию, отмечает издание.

«Это была бесценная возможность для южнокорейских и американских военнослужащих, которые объединились в одну команду и обменялись стратегиями подземного боя. Мы смогли накопить разнообразный оперативный опыт и определить области для улучшения в подземной войне», — сказал командир инженерного батальона бригады поддержки специальных маневров подполковник Хван Хен Джо.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров
Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип