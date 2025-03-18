Южная Корея и США готовятся штурмовать подземные укрытия Ким Чен Ына 3 18.03.2025, 10:23

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В такой операции могут быть задействованы дроны и четвероногие роботы.

Военные Южной Кореи и США начали учения по блокированию и штурму масштабной сети подземных тоннелей в КНДР, сообщает Korea JoongAng Daily. По данным издания, в маневрах, которые продлятся четыре дня, принимают участие 370 военных с обеих сторон. Они будут использовать самые современные технологии, в том числе беспилотники, четвероногих роботов и роботов для разминирования.

Согласно разведданным Командования наземных операций южнокорейской армии, под Пхеньяном и другими стратегическими местами КНДР прорыты тысячи тоннелей, которые служат секретными путями эвакуации для северокорейского лидера Ким Чен Ына и других высших руководителей страны на случай полномасштабной войны. Помимо самих тоннелей, подземные сооружения в Северной Корее включают в себя хранилища оружия массового поражения и такую городскую инфраструктуру, как метро. Сеул и Вашингтон решили отработать штурм этих сооружений на фоне войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа, под которым палестинские боевики соорудили обширную сеть подземных тоннелей, где удерживались израильские заложники и скрывались лидеры группировки. При этом еще в 2019 году Южная Корея сформировала специализированные подземные боевые силы.

Как пишет Korea JoongAng Dail, совместные с США учения начались с запуска разведывательных дронов. На основе данных, полученных с беспилотников, южнокорейские механизированные подразделения совершили наземную атаку, нейтрализовав силы предполагаемого противника за пределами тоннеля и заблокировав точки входа и выхода. После этого военные отключили системы водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, таким образом полностью изолировав противника внутри подземных сооружений. Затем были задействованы миниатюрные беспилотники, с помощью которых военные точно определили вражеские позиции в тоннелях и подтвердили отсутствие химического заражения. Только после этого они проникли в подземный объект, где подавили сопротивление и успешно завершили миссию, отмечает издание.

«Это была бесценная возможность для южнокорейских и американских военнослужащих, которые объединились в одну команду и обменялись стратегиями подземного боя. Мы смогли накопить разнообразный оперативный опыт и определить области для улучшения в подземной войне», — сказал командир инженерного батальона бригады поддержки специальных маневров подполковник Хван Хен Джо.

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