ISW: Путин пошел на уловку 2 18.03.2025, 10:42

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Глава Кремля пытается изменить последовательность переговоров.

Перед разговором с Дональдом Трампом, запланированным на 18 марта, российский диктатор Владимир Путин, похоже, достиг частичного успеха в том, чтобы изменить последовательность переговоров и подтолкнуть Трампа к превентивным уступкам в вопросах, которые не являются частью предложения Украины и США о временном прекращении огня.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны по итогам 17 марта.

Владимир Путин, похоже, по крайней мере частично преуспел в своих попытках использовать предложение о прекращении огня для того, чтобы добиться превентивных уступок от президента США Дональда Трампа в переговорах о прекращении войны, констатируют специалисты ISW. Такой вывод они сделали из заявлений Трампа о его предстоящем разговоре с Путиным, запланированном на 18 марта. Президент США заявил, что в этой беседе он «хочет увидеть, смогут ли они [он и Путин] положить конец войне». При этом Трамп добавил, что они с Путиным «будут говорить о земле», «электростанциях» и «распределении определенных активов».

Но, как напоминают специалисты ISW, 11 марта США и Украина договорились озвучить России идею 30-дневного прекращения огня, причем в этом предложении было указано, что Украина и США намерены сформировать свои переговорные группы и немедленно начать переговоры по прочному миру — то есть было проведено различие между временным прекращением огня и будущими переговорами по устойчивому мирному урегулированию.

Однако Путин отклонил предложение о временном прекращении огня 13 марта и заявил, что прекращение боевых действий «должно быть таким, чтобы это привело к долгосрочному миру и устранению первопричин» войны. Таким образом, Путин фактически отверг один из главных принципов американо-украинского предложения — временное прекращение огня должно предшествовать официальным переговорам о прекращении войны, отмечают в ISW.

В американо-украинском предложении о временном прекращении огня также отмечалось, что США и Украина обсуждали возвращение военнопленных, задержанных гражданских лиц и принудительно депортированных украинских детей — круг вопросов, которые потребуют будущих переговоров с Россией. В то же время в этом предложении о временном прекращении огня не упоминались переговоры с Россией относительно украинской территории, энергетической инфраструктуры или активов.

13 марта Путин также предположил, что он может позвонить Трампу, чтобы обсудить «вопросы», связанные с предложением о прекращении огня, среди которых дальнейшая способность Украины мобилизовать силы для обороны и получать военную помощь от партнеров и союзников — эти вопросы так же не были включены в официальное предложение о временном прекращении огня, которое выдвинули США и Украина.

Таким образом, Путин пытается изменить последовательность переговоров, чтобы подтолкнуть Трампа к превентивным уступкам в вопросах, которые не являются частью предложения Украины и США о временном прекращении огня, но являются частью военных целей России. «Принятие этих российских требований в контексте переговоров о немедленном прекращении огня лишит США и Украину ценных рычагов влияния во время будущих переговоров по обеспечению стабильного мира в Украине», — резюмируют в ISW.

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