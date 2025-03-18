Украинская разведка уничтожила «Стрелу» и «Град»
- 18.03.2025, 10:50
Успешная атака ГУР на Запорожском направлении.
В Запорожской области украинские разведчики превращают вражеские цели в хлам и усложняют врагу фронтовую логистику.
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, речь идет о боевой работе мастеров FPV из спецподразделения ГУР МОУ «Кабул 9».
«В Запорожской области разведчики превращают вражеские цели в хлам и усложняют московитам фронтовую логистику. На видео - поражение и уничтожение российских оккупантов, их транспорта и техники, в частности ЗРК «Стрела-10» и БМ-21 «Град», - отметили в ГУР.
Также, добавили в разведке, благодаря дрону «Black Fury» бойцы нанесли успешное огневое поражение по ремонтной базе с десятками единиц вражеской техники.