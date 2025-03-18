ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам в Сирии
- 18.03.2025, 11:01
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Удары были нанесены по командным центрам и складам вооружения.
Вечером 17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные объекты на юге Сирии, которые были признаны угрозой для безопасности государства.
Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.
Удары были нанесены по командным центрам и складам вооружения, ранее принадлежавшим режиму Башара Асада. Эти объекты нынешние власти пытались привести в боевую готовность.
«Присутствие военной инфраструктуры на юге Сирии представляет угрозу для Израиля. ЦАХАЛ не допустит размещения враждебных сил в этом регионе и продолжит действовать против них», — заявили в армии.