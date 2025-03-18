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ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам в Сирии

  • 18.03.2025, 11:01
  • 1,400
ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам в Сирии

Удары были нанесены по командным центрам и складам вооружения.

Вечером 17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные объекты на юге Сирии, которые были признаны угрозой для безопасности государства.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

Удары были нанесены по командным центрам и складам вооружения, ранее принадлежавшим режиму Башара Асада. Эти объекты нынешние власти пытались привести в боевую готовность.

«Присутствие военной инфраструктуры на юге Сирии представляет угрозу для Израиля. ЦАХАЛ не допустит размещения враждебных сил в этом регионе и продолжит действовать против них», — заявили в армии.

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