ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам в Сирии 18.03.2025, 11:01

1,400

Удары были нанесены по командным центрам и складам вооружения.

Вечером 17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные объекты на юге Сирии, которые были признаны угрозой для безопасности государства.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

Удары были нанесены по командным центрам и складам вооружения, ранее принадлежавшим режиму Башара Асада. Эти объекты нынешние власти пытались привести в боевую готовность.

«Присутствие военной инфраструктуры на юге Сирии представляет угрозу для Израиля. ЦАХАЛ не допустит размещения враждебных сил в этом регионе и продолжит действовать против них», — заявили в армии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com