«У меня даже YouTube не грузит по вечерам» 9 18.03.2025, 11:12

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Белорусы возмущены низкой скоростью интернета в стране.

Белоруска записала эмоциональное видео в TikTok, в котором рассказала, как сложно работать удаленно из-за низкой скорости интернета.

«Почему у нас в Беларуси такой вср****ый интернет? Как в 90-ые. Пока файл скачается, дедлайн уже прошел», — возмущается девушка.

По ее словам, у нее был подключен интернет и от А1, и от «Белтелеком». Разницы клиентка не заметила. Разве что, в цене.

«Я просто не могу понять в чем дело. В Азии люди посуду моют в лужах, но зато интернет у них намного лучше, чем у нас. А мы — цивилизация! Может с Илоном Маском поговорить?», — пошутила автор видео.

С момента публикации ролик набрал более 53 тысяч просмотров и почти 500 комментариев. Одни подтверждали ее слова, другие советовали сменить провайдера или настроить оборудование. Кто-то отметил, что мобильный интернет иногда работает лучше, чем домашний Wi-Fi.

«Дело не в интернете, а в модеме. По вайфай он выдает не более 50 КБ/с. Всунь кабель в ноутбук и будет летать интернет».

«Сколько лет сидел на байфлае, все было идеально. Сейчас на А1 и тоже все хорошо. Что я делаю не так?».

«За последние годы все настолько ухудшилось, что даже в 2008 связь была на порядок лучше».

«Потому что конкуренции нет. А1 не везде может проложить нормальную связь, а у «Белтелекома» банально уровень 10 года».

«Та же проблема. У меня даже ютуб не грузит по вечерам».

«В Беларуси не было и нет нормального интернета. Зато цены повышать они умеют. Уверен, что у нас худший интернет в Европе».

Что говорит статистика?

По данным международного сервиса Ookla, в феврале текущего года Беларусь занимает 101-е место из 103 стран по скорости мобильного интернета.

Белoруcский мобильный интернет в среднем предоставляет скорость скачивания — 19 Мбит/с , скорость загрузки — 9,47 Мбит/с, а сетевая задержка в среднем составляет 27 мс.

По скорости мобильного интернета нашу страну оставляют за флагом все соседи:

Литва — 28-е место;

Латвия — 24-е место;

Польша —43-е место;

воюющая Украина — 78-е место;

Россия —88-е место.

Беларусь уступает даже Сомали, Ливии, Мьянме и Ираку. Сразу за Беларусью расположились Сирия и Боливия, которые замыкают рейтинг.

Со скоростью широкополосного интернета у Беларуси дела лучше, чем у мобильного. В феврале 2025 года наша страна заняла 85-е место из 181, то есть даже оказалась в первой половине списка.

Средняя скорость скачивания в Беларуси — 77,78 Мбит/с, средняя скорость передачи данных — 53,03 Мбит/с. Оба показателя за год выросли, а средняя сетевая задержка как была 5 мс, так и осталась.

Но соседи нашей страны обгоняют ее и здесь. Польша по скорости фиксированного интернета — на 28-м месте, Латвия — на 56-м, Россия — на 67-м, Украина — на 73-м.

Все это говорит о том, что белoруcский интернет уступает не только европейским странам, но и ближайшим соседям.

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