Иллюзии о «близком мире»1
- Андрей Клименко
- 18.03.2025, 11:12
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Украинские красные линии невозможно соединить с фобиями и маниями врага.
Иллюзии о «близком мире» – опасны. Не расслабляйтесь.
Надо понимать, что информационный шум о сначала «перемирии» и уже скором «близком мире» имеет целью лишь одно – как можно больше отдалить сроки прекращения военной помощи США, разведданных, Starlink и т.д. И, возможно, показать на контрасте, что РФ хочет воевать дальше.
Зачем действительно нужно протянуть это время? Чтобы ЕС, Великобритания, другие наши союзники в мире успели как можно лучше приготовиться, чтобы максимально заменить все это. Потому что враг никуда не исчез, иллюзиями не страдает и своих целей не изменил.
Однако огромное количество всех этих разговоров как раз и создает у многих те же иллюзии. И в Украине, и за границей. Да, все устали, и потому так стремительно распространяются мечты об «открытии аэропортов», что человек, начитавшийся заголовков, особенно в Telegram, вдруг чувствует себя так, будто «все уже закончилось»...
Еще далеко. И долго. Воспринимайте «мирную» риторику дипломатов и чиновников как... искусство скрывать подлинные мысли. Не на публику они говорят о ракетах, снарядах и ВПК.
Украинские красные линии невозможно соединить с фобиями и маниями врага. Такова жизнь. Такова судьба. Такая мировая роль выпала нашей Украине и нам с вами...
Андрей Клименко, «Фейсбук»