Белорусы могут запретить себе брать кредиты 18.03.2025, 11:23

Стало известно, как это работает.

Мошенники сначала вынуждают людей оформлять банковские займы, а потом забирают у них деньги. Чтобы избежать обмана и финансовой ловушки, важно помнить одну простую вещь, пишет Tochka.by.

Банковские работники и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят людям, особенно с зарубежных номеров или в Viber, с предложением, требованием либо угрозой взять кредит. Да еще оформить его срочно, и не один, а несколько.

Но, поскольку память может подвести любого человека, тем более в стрессовой ситуации, лучше действовать на упреждение.

Например, человек может запретить себе брать займы. В принципе это похоже на самоограничение людей от посещения игорных заведений.

Даже если такой запрет — законный и технически простой — не сработает на все 100%, он усложнит жизнь мошенникам и не даст им так просто добраться до вашего кошелька.

Как устроен самозапрет на кредиты

У каждого дееспособного совершеннолетнего белоруса есть возможность ограничить себя в получении займов.

Так, подобная блокировка действует в Беларусбанке для клиентов этой финансовой организации. Делается она именно «в целях минимизации мошеннических действий и исключения вероятности оформления кредитов третьими лицами».

По желанию клиента банк заблокирует ему подачу заявки на оформление займа и заключение кредитного договора.

Как установить самозапрет на кредиты

Блокировка будет доступна, если гражданин подаст заявление.

Делается это в отделении финансовой организации или через интернет — по каналам дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

В упомянутом Беларусбанке самозапрет можно оформить и в мобильном банкинге. Для этого нужно открыть приложение банка на телефоне и пройти по вкладкам:

«Финансы» — «Кредиты» — «Заказать справку» — «Потребительские кредиты».

В последнем разделе выбирайте раздел «Заявление на блокировку операций оформления кредита».

Здесь доступны два варианта:

частичная блокировка — она распространяется на оформление заявки и заключение договора через ДБО.

полная блокировка — она действует как для заявок на кредит, поданных дистанционно, так и для тех, которые оформляются в отделениях банка.

Важные детали самозапрета на кредиты

Банки оформляют блокировку только по кредитам на потребительские нужды и овердрафту.

По другим видам займов сделать это невозможно.

В случае, если клиент пожелает отменить действие самозапрета, подать заявление на его отзыв можно лишь непосредственно в учреждении банка.

Это делается, опять же, для минимизации действий мошенников.

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