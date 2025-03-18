Белорусы могут запретить себе брать кредиты
- 18.03.2025, 11:23
Стало известно, как это работает.
Мошенники сначала вынуждают людей оформлять банковские займы, а потом забирают у них деньги. Чтобы избежать обмана и финансовой ловушки, важно помнить одну простую вещь, пишет Tochka.by.
Банковские работники и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят людям, особенно с зарубежных номеров или в Viber, с предложением, требованием либо угрозой взять кредит. Да еще оформить его срочно, и не один, а несколько.
Но, поскольку память может подвести любого человека, тем более в стрессовой ситуации, лучше действовать на упреждение.
Например, человек может запретить себе брать займы. В принципе это похоже на самоограничение людей от посещения игорных заведений.
Даже если такой запрет — законный и технически простой — не сработает на все 100%, он усложнит жизнь мошенникам и не даст им так просто добраться до вашего кошелька.
Как устроен самозапрет на кредиты
У каждого дееспособного совершеннолетнего белоруса есть возможность ограничить себя в получении займов.
Так, подобная блокировка действует в Беларусбанке для клиентов этой финансовой организации. Делается она именно «в целях минимизации мошеннических действий и исключения вероятности оформления кредитов третьими лицами».
По желанию клиента банк заблокирует ему подачу заявки на оформление займа и заключение кредитного договора.
Как установить самозапрет на кредиты
Блокировка будет доступна, если гражданин подаст заявление.
Делается это в отделении финансовой организации или через интернет — по каналам дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
В упомянутом Беларусбанке самозапрет можно оформить и в мобильном банкинге. Для этого нужно открыть приложение банка на телефоне и пройти по вкладкам:
«Финансы» — «Кредиты» — «Заказать справку» — «Потребительские кредиты».
В последнем разделе выбирайте раздел «Заявление на блокировку операций оформления кредита».
Здесь доступны два варианта:
частичная блокировка — она распространяется на оформление заявки и заключение договора через ДБО.
полная блокировка — она действует как для заявок на кредит, поданных дистанционно, так и для тех, которые оформляются в отделениях банка.
Важные детали самозапрета на кредиты
Банки оформляют блокировку только по кредитам на потребительские нужды и овердрафту.
По другим видам займов сделать это невозможно.
В случае, если клиент пожелает отменить действие самозапрета, подать заявление на его отзыв можно лишь непосредственно в учреждении банка.
Это делается, опять же, для минимизации действий мошенников.