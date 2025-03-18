Что случилось с 16-летней девушкой из Дзержинска, которая умерла после курения вейпа? 2 18.03.2025, 11:38

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Рассказали ее друзья.

Жители Дзержинска который день обсуждают новость о 16-летней девушке, которая внезапно умерла после курения вейпа в компании. Все произошло еще в прошлый четверг, 13 марта, но широкой общественности об этой истории стало известно лишь вчера во время пресс-конференции МВД.

Onlíner поговорил с одной из подруг погибшей девушки, а также позвонил в учебное заведение и общежитие, где она жила. Вот что известно на данный момент.

Вчера на пресс-конференции представители МВД рассказали, что за несколько минут до смерти девушка в компании друзей парила вейп, внезапно она почувствовала себя плохо, потеряла сознание и умерла.

Ученица одной из местных школ рассказала, что им об этой трагедии сообщили в минувшую пятницу, на следующий день после случившегося.

— Городок у нас маленький: две школы, две гимназии и один колледж. Уже на следующий день наш классный руководитель собрала весь класс и рассказала, что после курения вейпа умерла девочка, и прочитала лекцию [о здоровом образе жизни]. Лично ее [умершую девочку] я не знала, но рассказывали, что она три дня ничего не ела, а когда курила вейп, якобы затянулась и, заметив воспитателя, задержала дыхание, а потом потеряла сознание и практически сразу же умерла…

Журналистам удалось разыскать одну из подруг погибшей девушки. Вот что она рассказала:

— Она была очень искренней, общительной, со всеми хотела дружить. В прошлом году поступила на первый курс, училась на повара-официанта. Жила в общежитии, родом была [из другого города]. Она была сиротой, воспитывалась в семье близких родственников. Все произошло в четверг, часов в восемь. Она стояла в компании [подростков] возле общежития, закурила [вейп] и упала. Когда приехала скорая, уже ничем нельзя было помочь.

По словам подруги, у девушки были проблемы с сердцем.

— То, что она голодала дня три, правда. Но она, получается, даже мне в этом не признавалась, скрывала. Зачем? Наверное, как и все девочки, хотела быть худой, хотя она и так была стройной, красивой.

С девушкой простились на прошлой неделе в ее родном городке. После трагедии, рассказали подростки, в общежитии проверили комнаты и напомнили учащимся, что им нельзя использовать и хранить у себя вейпы.

Директор учебного заведения, где училась девушка, комментировать произошедшее отказался, но сказал, что сейчас по факту смерти учащейся проводится проверка.

Отказались от комментариев и в общежитии.

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