Опричный миропорядок 9 Дина Хапаева

18.03.2025, 11:54

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О царебожии и путинизме.

После начала войны против Украины Путин стал особенно много говорить о новом «миропорядке». Геополитическая угроза, которую эти высказывания представляют для стран, не так давно освободившихся от русского господства, в центре внимания и СМИ, и экспертов. Гораздо реже встает вопрос о том, как это повлияет на российское общество. Недавние инициативы на местах высвечивают черты социального проекта, который прокремлевские националисты вынашивали со второго срока Путина.

26 февраля 2025 г. губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел через правительство области постановление о создании автономной некоммерческой организации «Опричники». По словам постановления, целью деятельности организации является «предоставление услуг по созданию условий для социального, культурного, интеллектуального, физического развития, формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодёжи, а также для формирования и укрепления гражданской идентичности граждан».

Конечно, губернатор Филимонов – личность известная. Он только что запретил труд мигрантов в своей области, а также призывал к запрету абортов. В декабре 2024 года он присутствовал на открытии памятника Сталину, а в январе заявил о конкурсе на создание памятника Ивану Грозному перед зданием вологодского Кремля. Он явно гордится тем, что Иван планировал сделать Вологду столицей опричнины.

На фоне тягостных международных новостей СМИ упоминали о вологодской опричнине, но довольно бегло. Только в «Новой газете» Борис Вишневский задался вопросом, какие такие нравственные ориентиры поможет развить организация с подобным названием. Он напомнил читателям, что представлял собой опричный террор. Взять хотя бы летописную «Повесть о разгроме Новгорода», когда в 1569–1570 гг. царь с опричниками разорили этот город и убили более 2500 ни в чем не повинных жителей. Или массовые зверства и извращённые казни, которым Иван подвергал подданных на протяжении всего своего царствования.

Такое напоминание крайне уместно: за время путинского правления взгляд на опричнину претерпел колоссальные изменения. В постсоветской историографии и постсоветских фильмах сложился ее новый образ. Якобы, вопреки многочисленным источникам и свидетельствам очевидцев, царь был не просто кровавым маньяком, лично присутствовавшим при пытках и развлекавшимся казнями, убийцей своего старшего сына и Митрополита Филиппа, а человеком набожным, государственным деятелем, заботившимся о благе России и русских людей. И что-де опричнину он учредил не для того, чтобы утвердить свою безграничную власть над подданными, как считали выдающиеся историки В. О. Ключевский и Р. Г. Скрынников, а потому, что он, человек искренне верующий, хотел, оказывается, подготовить Россию к Судному дню, защитить православную веру от ересей, а Россию – от вредоносных западных влияний. И что опричники были не палачами и садистами, а напротив, честными «слугами и защитниками отечества».

Вот и «Газета.Ru», со ссылкой на «источник, близкий к правительству области» поведала читателям, что название «Опричники» «придумали создатели НКО, для авторов идеи оно символизирует порядок и «стройную структуру».

Переворот в видении опричнины восходит к псевдоистории России Ивана Снычева, митрополита Петербургского и Ладожского, в которой опричнина изображена наилучшей формой правления, Иван представлен справедливым царем, «который никого не убивал», как сказал Путин в 2017 г., а воссоздание сословной структуры средневековой России и домостроя рассматриваются как проект желанного будущего. Воззрения Снычева стали основой для формирования экстремистского православного движения царебожия (то есть обожествления царя, также известного под названием неоопричного богословия). Канонизация Ивана Грозного, которую постоянно пытаются протолкнуть его сторонники, – одна из задач этого движения. Царебожие приобрело значительное влияние среди иерархов русской православной церкви и их прихожан, а так же стало пользоваться поддержкой некоторых депутатов Госдумы, например, Натальи Поклонской, и Сергея Аксенова, главы Крыма после его оккупации Россией.

Политическая публицистика русских националистов 2000-2010 гг. продолжает эти темы. В ней новая опричнина или неоопричнина превозносится как подлинное «чудо», опора государства, которую нужно поскорее вернуть. Александр Дугин называет неоопричников «новой кастой, новым социальным слоем», необходимым для «перевода страны на рельсы патриотизма». Виталий Аверьянов считает ее «виртуозной политикой», результатом которой стал «шедевр самодержавия». Андрей Фурсов видит в ней «единственное спасение России» и «руководящий принцип русской истории». Вячеслав Манягин и Михаил Кривоносов превозносят опричнину как «русскую традицию гражданского общества». А Максим Калашников в 2009 г. прямо обратился к тогдашнему президенту Медведеву с просьбой возродить опричнину со столицей в Новосибирске, на что путинский наместник поручил Сергею Собянину (бывшему тогда вице-премьером) внимательно рассмотреть основные идеи этого послания, в число которых входило также прославление фашизма. Нельзя не упомянуть и роман-утопию Михаила Юрьева «Третья империя. Россия какой она должна быть» (2006). В нем новая опричнина помогает воссоздать Российскую империю и уничтожить Украину и страны Балтии, захватить государства Восточной Европы, и покорить Европу и США.

О том, сколь близки Кремлю эти взгляды на опричнину лучше всего свидетельствует кино, снятое при поддержке государства (то есть на деньги налогоплательщиков). Чтобы оспорить выдающийся фильм Павла Лунгина «Царь», бичующий зверства царя и его опричников, было произведено 9 фильмов и телесериалов. В них Иван изображен мудрым и ответственным государственным лидером, прибегавшим к насилию только в случае крайней необходимости и не чинившим беззакония.

Например, в телесериале «Годунов» (Алексей Андрианов, Тимур Алпатов, 2018–2019), посвященном памяти националиста Станислава Говорухина, снятом «Москино» и показанном на канале «Россия-1», Иван Грозный предстает умудренным и набожным старцем. Нет ни сцен пыток и казней, и никаких следов террора. Главный палач Малюта Скуратов, задушивший по приказу царя Митрополита Филлипа, показан добропорядочным семьянином, воином и почтенным тестем Бориса Годунова. Москва – это Третий Рим, а все русские цари – выдающиеся государственные мужи.

Не следует забывать и о том, что до 2016 г. никому не приходило в голову увековечить Ивана Грозного в бронзе. При Путине памятники ему поставили в Орлове, Александрове с временной остановкой на Аллее правителей России в Москве, куда, после протестов жителей его убрали из Александрова в 2017 г. и Чебоксарах, а планировали поставить еще и в Рузе, Казани и Астрахани. Ну, а теперь и в Вологде. Показательно, что в разных районах страны возникают общины, стремящиеся воспроизвести опричнину в своей повседневности.

Оправдание опричнины и Грозного – не единственный сюжет кремлевской пропаганды средневековья. По моим данным, с 2011 по 2024 гг., теле- и кинозрители получали в месяц около двух фильмов и телесерий, посвященных прославлению русских средних веков и воителей той эпохи. Созданные при господдержке и показанные в прайм тайм, эти фильмы, как и памятники Александру Невскому (в том числе в оккупированном Мариуполе на месте украинского памятника защитникам города), князю Владимиру, князю Игорю, а также деду Ивана, навязывают зрителям вполне определенные представления.

Главное: русское средневековое общество с его террором, сословной иерархией и рабством преподносится как вполне приемлемая альтернатива демократии. Ну и конечно, Россия была еще краше до прозападнических реформ Петра, и туда, в исконно-посконное средневековье, и надо поскорее вернуться.

Эта историческая политика Кремля, которую я называю политическим неомедиевализмом, способствовала, наряду с культом Второй мировой войны, не только милитаризации России, но и нормализации террора как способа управления обществом.

И хотя Газета.ру, ссылаясь на источники в пресс-службе правительства региона, намекнула, что название «Опричнина» скорее всего будет изменено, опричный почин Вологодской области наглядно демонстрирует, что неправдоподобно дикие взгляды российских ультраправых вовсе не маргинальны, как это иногда пытаются представить и российские, и западные политики и эксперты. Ультраправые сформировали основные направления ударов политики Путина и по соседям, и по своим гражданам. Преступная война против Украины под крики «Гойда!» является тому неоспоримым и страшным свидетельством.

Дина Хапаева, «Радио Свобода»

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