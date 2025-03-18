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Рентабельность предприятий Гомельщины установила новый антирекорд

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  • 18.03.2025, 11:54
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Рентабельность предприятий Гомельщины установила новый антирекорд

Настолько низких значений еще никогда не было.

Национальный статистический комитет Беларуси назвал рентабельность предприятий Гомельской области в январе 2025 года. Настолько низких значений еще никогда не было — обновлен антирекорд 2024 года, заметил «Флагшток».

По официальным данным Белстата о финансовых результатах работы организаций Гомельской области, рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг за январь 2025 года составила 3,9%, а рентабельность продаж — 3,4%. Это наименьший показатель за весь период наблюдения.

Дебиторская задолженность на 1 февраля составила 9,8 млрд. рублей, в том числе просроченная — 1,5 млрд. рублей, или 15,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность достигла 12 млрд. рублей, в том числе просроченная — 2,4 млрд. рублей, или 20% от общего объема.

Ситуация по стране в целом выглядит чуть лучше. За январь 2025 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организациями Беларуси составила 7,2%, рентабельность продаж — 6%.

При этом некоторые регионы сработали еще хуже, чем Гомельщина. Например, в Витебской области за январь рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг опустилась до 0,4%, а рентабельность продаж — до 0,3%.

Судя по всему, такие низкие показатели связаны с падением прибыли нефтеперерабатывающих заводов в двух регионах — Мозырского и Новополоцкого.

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