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России грозит резкое подорожание бензина

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  • 18.03.2025, 11:58
  • 4,108
России грозит резкое подорожание бензина

На рынке наметились проблемы.

Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка, сообщили «Известиям» участники рынка.

По словам представителя одного из мини-НПЗ, предприятиям приходится закупать нефть по международным котировкам, а продавать готовую продукцию по монопольно низким ценам внутреннего рынка.

«К примеру, мы покупаем нефть по 45 руб. за литр, а продаем прямогонный бензин по 36 руб. дочерним предприятиям СИБУРа», — пояснил собеседник издания. Он отметил, что компаниям приходится объясняться с налоговыми органами, почему они торгуют ниже себестоимости. Также за последние три года в два раза подорожали услуги логистики, а высокая ключевая ставка затруднила привлечение оборотного финансирования, добавил источник «Известий».

По данным «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» («НААНС-МЕДИА»), доля независимых НПЗ в производстве бензина составляет 5%, дизельного топлива — 6%, авиакеросина — 3%. Также они производят 88% полимерно-битумных вяжущих, 50% гудрона для нефтебитума и 25% нефтебитума.

Помочь независимым НПЗ выправить ситуацию мог бы экспорт, но он запрещен правительством, напомнила гендиректор «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова. В частности, кабмин, препятствуя серому экспорту, запретил НПЗ с производственной мощностью менее 1 млн тонн топлива в год экспортировать свою продукции. Это затронуло более трех десятков заводов.

«Думаю, что спасти ситуацию можно, отменив запрет на экспорт и возврат НДС для непроизводителей топлива», — отметил один из представителей отрасли. В противном случае независимые НПЗ вынуждены будут сократить производство, что приведет к дефициту сырья для химической отрасли и росту цен на моторное топливо, говорит Сафонова. По ее словам, при периодически возникающем дефиците топлива на внутреннем рынке сложно переоценить вклад независимого сектора переработки в бесперебойное обеспечение рынка России.

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