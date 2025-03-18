Латвийские пограничники: Это последнее предупреждение Беларуси 5 18.03.2025, 12:08

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Рига частично закроет погранпереход на белорусской границе.

Профилактическая мера — временная приостановка работы пункта пересечения границы в Беларусь «Патерниеки» (с белорусской стороны пункт пропуска «Григорощина») — дала результат, заявил глава Государственной пограничной охраны (ГПО) Латвии Гунтис Пуятс, передает DELFI.

«Сейчас ситуация на границе стабильная, и временная приостановка работы пропускного пункта дала эффект. Вчера на территории Беларуси была замечена группа мигрантов, но службы соседнего государства их не пропустили, возможно, учитывая действия латвийских пограничников», — рассказал Пуятс.

В воскресенье, 16 марта, была замечена группа из примерно 30 человек, в которой доминировали мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. «Они приходят, не знаю, на что они надеются, у них нет ни виз, ни разрешений на проживание. Мы понимаем, что это инструментализация миграции», — сказал он.

Глава латвийской службы отметил, что мигранты вернулись в Беларусь, где они могут легально находиться, так как у них есть визы России или Беларуси, что дает им возможность появляться и в других местах на латвийской границе.

«Проблемы нужно решать, когда они возникают. Каждый следующий шаг не будем предсказывать, но, видимо, это последнее предупреждение Беларуси, что контрольный пункт может быть полностью закрыт, и останется только один открытый пункт на границе с Литвой и Польшей. Также не исключена возможность, что Литва и Польша могут принять решение о закрытии пограничных пунктов, что приведет к полной изоляции Беларуси», — сказал Пуятс.

Сегодня, 18 марта, правительство Латвии рассмотрит проект решения о том, что латвийско-белорусский пограничный погранпереход «Патерниеки — Григоровщина», а также пункты латвийско-российской границы «Гребнево» и «Терехово» можно будет пересекать только на автомобилях. Таким образом государство намерено бороться с притоком в Латвию нелегальных пеших мигрантов, а также мигрантов-велосипедистов.

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