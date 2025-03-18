«На карточке осталось 14 рублей» 8 18.03.2025, 12:25

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иллюстративное фото

История многодетной семьи из деревни, которая увязла в больших долгах.

Сергею 36 лет. Он привык быть главным добытчиком в семье и полностью доверял супруге распоряжаться заработанными деньгами. Мужчина не задавал лишних вопросов, пока накопления не начали бесследно исчезать, а дома все чаще стали происходить ссоры.

Вскоре выяснилось, что жена увязла в долгах: четыре договора лизинга, семь микрозаймов и обязательства перед знакомыми — в общей сложности около $11 тыс. Для многодетной семьи из деревни это не просто большая сумма — это финансовая катастрофа.

Ежемесячные платежи съедают почти всю зарплату мужчины — на жизнь ему остается всего 14 рублей, пишет «Онлайнер». Имена героев изменены по их просьбе.

«Это была любовь с первого взгляда»

Сергей вырос в самой обычной деревенской семье. Денег всегда не хватало, но никто по этому поводу особо не страдал. Родители крутились как могли, он вместе с братом трудился на земле и в гараже, потихоньку жизнь становилась лучше. Сергей с детства усвоил: главное — работать, а остальное как-нибудь да приложится. Когда 15 лет назад он встретил Татьяну, свою нынешнюю супругу, был уверен, что это брак на всю жизнь.

— Мы познакомились через общего друга. Это была любовь с первого взгляда. Серьезных отношений у меня до Тани не было. Она была сиротой, у нее не было близких.

После свадьбы его родители приняли Таню как родную дочь. Казалось, она обрела семью, которой ей так не хватало. Жизнь шла своим чередом: Сергей работал электриком, Татьяна — медсестрой в роддоме.

— Спустя некоторое время у нас появился первый сын, мы были на седьмом небе от счастья. Родительство оказалось для нас радостью, а не испытанием. Несмотря на то что сами уделяли сыну много внимания, мы замечали, как он оживал в компании других детей. Так пришло решение завести второго. С двумя детьми оказалось даже проще, чем с одним. Я легко справлялся с сыновьями, когда жене нужно было куда-то отлучиться. Мы чувствовали себя уверенными родителями, поэтому решились на третьего.

Но вскоре в их жизнь пришла беда. У среднего сына обнаружили мутацию генов, вызвавшую иммунодефицит. Это не наследственное заболевание, но оно сделало ребенка более уязвимым к инфекциям. Болезни протекали тяжелее, осложнения возникали чаще. С тех пор Боровляны стали вторым домом супругов.

— Как только сын заболевал, все деньги уходили на лекарства. Иногда стоило заболеть одному, как тут же хворали и двое других детей. Это был кошмар: Таня ложилась с сыном в больницу, а я оставался дома с двумя другими. В такие моменты финансово нам помогали родные.

Зарплата — 1600 рублей, но удавалось отложить «на черный день»

Живет семья в собственном доме, который удалось построить благодаря льготному кредиту, в деревне. Почти все работы Сергей делал сам. Учился на ходу, так как раньше со стройкой он не сталкивался. Было непросто: раствор разъедал пальцы, фундамент приходилось заливать в одиночку, — но шаг за шагом дом вырос.

— Я старался работать как можно больше: это был единственный способ жить без долгов. Зарплаты у нас небольшие. Жена получала пособие по уходу за ребенком с инвалидностью и подрабатывала в роддоме, ее зарплата — около 500 рублей. Я получал среднюю по местным меркам зарплату — плюс-минус 1100 рублей, но этого хватало, чтобы платить два кредита за строительство и понемногу откладывать «на черный день».

Главным добытчиком был я, а финансами распоряжалась жена. Она прекрасно справлялась с домашними делами и детьми, поэтому я ей доверял. Я отдал ей свою банковскую карту (у меня даже банкинг не был установлен), а деньги на свои нужды старался получать на подработках. Моих подработок хватало на обслуживание машины, которая постоянно ломалась, покупку фруктов детям, семейные поездки в Минск или другие города.

А потом начались скандалы

Однако в 2024 году, сколько бы Сергей ни работал, денег стало не хватать.

— Я всегда хранил деньги от подработок в одном месте, и жена о нем знала. Однажды я обнаружил, что не хватает пары сотен долларов. Жена призналась, что это она их взяла, но отказалась сказать для чего. Клялась, что потратила на детей, что такого больше не повторится. Я поверил, но с тех пор решил не показывать ей свои сбережения.

Прошло еще три месяца, и в семье начались проблемы. Вроде бы зарабатывали как всегда, но денег стало катастрофически не хватать. Я регулярно отдавал свои накопления, чтобы закрыть дыры в семейном бюджете, но, сколько бы я ни приносил, этого было мало. Мы снова стали занимать у родителей.

Таня уверяла, что ничего не тратит на себя, что все уходит на детей. Начались скандалы. Она говорила, что я мало зарабатываю. Начала жаловаться моим родителям, что я скрываю от нее зарплату. И, что самое обидное, родители ей верили. Просили меня не прятать деньги, хотя я и так приносил домой все, что зарабатывал.

Но самое страшное — в меня перестали верить мои дети. Жена при них кричала, что я сволочь, что ненавидит меня. А однажды они повторили ее слова и сказали, что им будет лучше без меня. Я понимал, что что-то не так, но даже подумать не мог, что дело в супруге. Она ходила в церковь, была вежливой, общительной, все вокруг считали ее хорошей матерью и женой.

Для всех мы были образцовой семьей, и если бы кто-то сказал, что у нас проблемы, в это просто не поверили бы.

«Мы считали долги, пока жена рыдала»

Начиная с 2023 года Сергей стал замечать, что супруга все больше времени проводит в телефоне. Пока он работал во дворе — косил, убирал, приводил все в порядок, — Татьяна сидела со смартфоном. Но парень не придавал этому особого значения.

— Двадцать второго февраля все изменилось. Днем мы играли с детьми, а вечером жена ушла в спальню и вдруг разрыдалась. Дети сразу нахмурились. Для них это означало одно: папа снова обидел маму. Чтобы не слушать очередные оскорбления при детях, я позвонил отцу и попросил его приехать.

Мы сели втроем, но жена попросила отца выйти: ей было стыдно говорить при нем. А дальше все как в тумане: «Ты не простишь меня… Ты заберешь детей… Я дура…» — и потом цифры, имена, названия. Быстрозаймы, микрокредиты, долги людям… Семь договоров на микрозаймы, суммы — от €150 до €1800, более 11 человек, которым она задолжала.

Я не мог поверить: о чем она думала?

Мы с отцом считали долги, пока жена рыдала. А у меня была мечта — свозить семью на море. Мой средний сын перенес пять операций на ушах, и врачи говорили, что морской воздух поможет. Я копил на эту поездку со всего, что только мог, откладывал, просил помощи у родителей. В Новый год я наконец сказал детям: «В этом году вы увидите море!»

Утром 23 февраля дома стояла тишина. Дети спали, жена лежала с опухшим от слез лицом, а я с отцом сидел за столом и считал долги… В итоге мы насчитали более $9 тыс. Моя мечта разбилась. Я уже представлял, как дети радостно бегают по теплому песку, как восторженно смотрят на самолет… Но теперь ничего этого не будет.

Куда делись деньги?

В тот же день Сергею пришла SMS от компании микрозаймов с требованием срочно погасить долг. Мужчина был уверен, что это ошибка, но выяснилось, что супруга оформила заем на его имя и даже заложила семейный автомобиль. Оказалось, общая сумма долгов еще больше — около $11 тыс.

— Я сразу сел за бумагу и начал записывать: кому и сколько мы должны, кому уже отдали, а кому еще предстоит вернуть, — рассказывает мужчина. — Оказалось, что жена заняла у всех, кого только знала: у подруг, коллег, знакомых. Люди давали деньги, потому что жалели ее, верили историям о тяжелой жизни и о больном ребенке.

Неделю Сергей занимал деньги у родственников и возвращал долги, пытаясь разобраться в случившемся. Он никак не мог понять, на что жена потратила такую огромную сумму, ведь дома ничего нового не появилось, а жили они всегда скромно. Ответ пришел случайно, когда Сергей взял телефон супруги и проверил историю браузера.

— Я был в ступоре, когда увидел там сайт онлайн-казино. Счет в этом приложении она пополняла по шесть-семь раз в день: в дни зарплаты, в дни рождения детей и в праздники. Я сидел в тишине и просто не мог поверить, пока она пыталась оправдаться: «Виноват тот человек, который показал мне приложение… Это не я… Я дура…» Но я уже ее не слышал. Я просто видел, как рухнуло наше будущее. На следующий день она снова плакала. Просила прощения. «Зачем ты все эти долги отдаешь? Это же мои долги, не твои! Я бы сама потихоньку отдавала!»

Пару дней назад я получил зарплату — 1100 рублей. Сделал четыре платежа — на карточке осталось 14 рублей. Я знаю, что когда-нибудь выберусь из долгов. Но кто даст мне гарантию, что она не сделает это снова? Сейчас меня поддерживают брат и отец. Маме я не рассказывал: она просто не переживет этого.

— Как вы сейчас общаетесь с женой? Как все это переживают дети?

— На детях я пока стараюсь не отражать эту ситуацию, хотя внутри все кипит. Они спрашивают, когда мы поедем на море, которое я так долго им обещал. Сейчас это невозможно, и я даже не знаю, когда мы сможем из этого выбраться. С женой ссориться бессмысленно, я веду себя спокойно, хотя не уверен, что это не повторится снова. Стараюсь сохранить хоть видимость спокойствия ради детей.

— Рассматриваете лечение или какую-то помощь для жены?

— Пока не обсуждали, жена не готова признать, что она зависима.

— Что вы делаете сейчас, чтобы выбраться из долгов? Какой выход из ситуации видите?

— Сейчас я занял деньги у родственников и друзей, честно рассказал им всю ситуацию. Многие из тех, кому жена задолжала, пошли мне навстречу и согласились подождать. Разводиться я не собираюсь, это не решит проблему. Но как быть дальше, я не знаю. Не представляю, как выбраться из этой ямы, и никому не пожелаю оказаться в подобной ситуации.

Финансовый консультант считает, что Сергею понадобится три с половиной года, чтобы выкарабкаться из ситуации.

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