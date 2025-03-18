Невероятные 25 миллионов лет: ученые назвали самое древнее озеро, существующее на Земле 5 18.03.2025, 12:30

4,242

Этот водоем также является самым глубоким и биологически разнообразным озером в мире.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время Земля претерпела множество изменений. Как и горы, озера на Земле могут быть древними свидетелями этих изменений, а их возраст может достигать более 1 миллиона лет.

В общей сложности на Земле 20 древних озер, но какое из них самое старое? Ученые дали ответ, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

На звание самого старого озера в мире есть явный претендент: озеро Байкал, расположенное на юго-востоке Сибири. По словам доцента биологической лимнологии в Университете Миннесоты Теда Озерски, этому огромному пресноводному озеру 25 миллионов лет. Для сравнения, Великие озера образовались менее 20 000 лет назад. Второе по возрасту озеро на Земле — озеро Иссык-Куль в Киргизии, которое образовалось около 20 миллионов лет назад.

Площадь озера Байкал составляет 31 700 квадратных километров, что делает его также и седьмым по величине озером на планете. По словам Озерски, таким образом Байкал является не только старейшим озером, но также и самым глубоким — около 1,6 километра.

Однако это лишь глубина воды, фактическая глубина бассейна намного больше и достигает от 5 до 7 километров осадка на дне. Отметим, что ученые использовали сейсмические исследования, чтобы рассчитать среднюю скорость образования осадка — фактически он стал ключом к датированию Байкала.

Известно, что ученые используют изотопное датирование, включающее измерение соотношений радиоактивных изотопов. В этом случае лимнологи анализируют озерные отложения на наличие радиоактивных версий цезия, свинца и углерода — анализ показывает, насколько старыми являются различные слои осадка и как быстро на самом деле они образовались.

По словам старшего научного сотрудника и директора по водным исследованиям и коллекциям Музея науки Миннесоты Марка Эдлунда, датирование озер и понимание их формирования может улучшить представление о том, как водоемам удалось сохраниться в течение миллионов лет. Например, многие озера образуются как ледниковые образования, однако озеро Байкал — рифтовое озеро.

Рифтовые озера образуются, когда две континентальные плиты отдаляясь друг от друга, создавая пропасть, известную как грабен. По мере того как эти плиты продолжают расходиться, грабен продолжает углубляться — в результате участок никогда не заполняется.

По словам Озерски, они с коллегами обнаружили, что озеро Байкал становится ежегодно шире на 2,5 сантиметра. Некоторые из других старейших озер мира, такие как озеро Малави возрастом до 5 миллионов лет и озеро Танганьика возрастом до 12 миллионов лет также произошли от рифтов.

Любопытно, что Байкал также претендует на звание самого биологически разнообразного озера в мире. Древнее озеро, как выяснили ученые, является домом для сотен видов пресноводных креветок, диатомовых водорослей и другой жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com