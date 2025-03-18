Песков озвучил время разговора Трампа и Путина 7 18.03.2025, 12:38

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Дмитрий Песков

Разговор пройдет уже сегодня.

Разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 18 марта с 16:00 по 18:00 по Минску, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

В комментарии российским пропагандистам из РИА-Новости пресс-секретарь не назвал точное время разговора, однако уточнил, что это произойдет с 16:00 по 18:00 по минскому времени.

«Имели место определенные обсуждения. Господин Уиткофф был в Москве, и в Стамбуле были переговоры, и ранее был первый телефонный разговор двух президентов», — заявил он.

Песков также добавил, что «определенное понимание безусловно есть», однако у России есть ряд вопросов по дальнейшей нормализации отношений с США, а также по поводу войны, которую она развязала против Украины.

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