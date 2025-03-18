Задержаны руководители дорожно-строительной фирмы

Задержаны руководители дорожно-строительной фирмы2
- 18.03.2025, 12:44
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За взятки.
ГУБОПиК задержал генерального директора и заместителя дорожно‑строительной фирмы при получении взятки в 30 тысяч долларов, сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, руководители «обогащались за счет поставщиков оборудования и техники». От коммерческих организаций они брали незаконные деньги за «благоприятное решение вопросов». Мужчин задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере — более 30 тысяч долларов.
Следователи возбудили уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.