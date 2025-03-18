Financial Times: Маск уничтожил бренд Tesla 7 18.03.2025, 12:51

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Илон Маск

Неудачные высказывания подрывают доверие инвесторов.

Хедж-фонды, ставящие на падение акций, заработали $16,2 млрд на ставках против Tesla, так как стоимость компании Илона Маска по производству электромобилей за последние три месяца упала вдвое.

Об этом пишет Financial Times. Трейдеры, зарабатывающие на падении стоимости акций, накопили «бумажную прибыль»… рыночная капитализация компании обвалилась более чем на $700 млрд, что уменьшило состояние Илона Маска более чем на $100 млрд.

Публичные высказывания Маска относительно европейской политики, включая поддержку ультраправых партий, способствовали падению продаж автомобилей Tesla по всей Европе.

«Tesla имела очень сильный бренд, и Илон полностью его уничтожил», — сказал Пер Лекандер, управляющий партнер хедж-фонда Clean Energy Transition с капиталом $1,5 млрд, несколько лет назад начавший делать ставки против акций Tesla.

Число находящихся в коротких позициях акций Tesla выросло на 16,3% за последний месяц до 71,5 млн или 2,6% от общего количества акций компании. Это произошло на фоне всеобщего падения американского фондового рынка из — за опасений экономических последствий торговой политики президента США Дональда Трампа.

Последнее падение акций Tesla стерло прибыль, полученную после президентских выборов, когда инвесторы массово покупали акции, надеясь, что близость Маска к Трампу принесет выгоду компании.

В течение многих лет автопроизводитель входил в число самых популярных объектов для шортселлеров на американском фондовом рынке: весной 2020 было продано около 300 млн акций.

Но рост более чем на 1500% за два года до середины 2021 разрушил эти негативные ставки, даже несмотря на то, что некоторые инвесторы утверждали, что оценка компании становится все более оторванной от экономической реальности.

Вторая каденция Трампа стала настоящим испытанием и для тех, кто ставит на рост Tesla, и для шортселлеров.

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