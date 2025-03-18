Борьба с «тунеядцами» выходит на новый уровень 4 18.03.2025, 13:01

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Лукашисты повышают градус недовольства в стране.

В брестской милиции рассказали, что помогают «оказывать содействие в явке граждан» в «тунеядские» комиссии. И заявили, что для некоторых из тех, кто не явится на такие заседания, предусмотрена административная ответственность — от штрафа до ареста, пишет «Зеркало».

Короткая предыстория, как милиция связана с поиском «тунеядцев»

B этом году силовики стали проводить рейды по адресам людей, которые считаются не занятыми в экономике. В первую очередь, как заявлялось, это затрагивает тех, кто освободился из мест лишения свободы, кто «ранее попадал в поле зрения милиции». В начале марта министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что после рейдов милиции по «тунеядцам» в Минске люди стали чаще обращаться в центры занятости населения.

«Тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» в 5,5 раза выше, чем для остального населения.

При этом чиновники не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения по бесплатной медицине.

В отделе внутренних дел администрации Ленинского района Бреста ответили на вопрос, какие меры воздействия принимаются сотрудниками милиции к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике.

Милиция пытается привлечь к работе тех, кто ведет асоциальный образ жизни и состоит у них на учете. А еще — тех, кто раньше привлекался к «административке» за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Также под контролем милиции те, кто нарушал общественный порядок.

«Так, в рамках профилактических мероприятий, а также с целью вовлечения вышеуказанных граждан в трудовую деятельность сотрудники милиции оказывают содействие в явке граждан в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населению (в народе их называют «тунеядскими». — Прим. ред.)», — сообщила участковый инспектор Отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД администрации Ленинского района Бреста, лейтенант милиции Полина Коденская.

По ее словам, «за неявку на профилактическое мероприятие, будучи надлежащим образом извещенным, для лиц, состоящих на учетах в ОВД, предусмотрена административная ответственность».

Лейтенант милиции сослалась на статью 24.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе».

Ей предусмотрено несколько вариантов наказания — штраф от двух до ста базовых величин (от 84 до 4200 рублей), или общественные работы, или административный арест.

«В случае самостоятельного трудоустройства данным гражданам необходимо предоставить сведения о месте работы участковому инспектору милиции с целью помещения информации в профилактическое дело», — уточнила Полина Коденская.

К слову, статью 24.3 КоАП применяет не только милиция, но и таможенники.

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