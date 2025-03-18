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РосСМИ пишут об эвакуации из населенных пунктов в Белгородской области

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  • 18.03.2025, 13:06
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РосСМИ пишут об эвакуации из населенных пунктов в Белгородской области

Якобы началось наступление ВСУ.

Z-блогеры написали, что украинские военные попытались прорваться через границу в Краснояружском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в приграничье сложилась сложная ситуация. По данным местных Telegram-каналов, власти эвакуируют приграничные населенные пункты, пишет The Insider.

По данным пророссийских Telegram-каналов, украинские военные попытались перейти границу в районе населенных пунктов Графовка и Демидовка, расположенных недалеко от границы с Курской областью. В частности, об этом пишут «Архангел спецназа», Alex Parker Returns, «Zаписки Vетерана» и военкор Юрий Котенок.

Как утверждает Telegram-канал «Архангел спецназа», ВСУ не удалось прорвать оборону. Губернатор Гладков сообщил, что Краснояружский район попал под обстрел. Ситуацию в пограничье он назвал сложной.

Местные СМИ и Telegram-каналы также пишут, что власти начали эвакуацию из приграничных населенных пунктов. «Белгород — Молния», в частности, сообщает, что под эвакуацию попали жители Илек-Пеньковки и Теребрено; по данным канала «Пепел», эвакуируют и село Графовка. Telegram-канал «Блэтгород» утверждает, что власти закрыли въезд в районный центр Крясную Яругу: «По нашим данным, все машины разворачиваются и отправляются обратно. Выехать из поселка можно».

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