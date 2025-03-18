Небывалая ситуация: в Мозыре начали работать автолавки 4 18.03.2025, 13:13

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В городе закрылась популярная сеть магазинов.

Небывалая ситуация: в крупном райцентре с численностью населения более 100 тыс. человек стали работать автолавки, потому что некоторые сектора города остались без стационарных продуктовых магазинов. Обычно автолавки направляют только в отдаленные деревни, где нет магазинов, пишет «Флагшток».

Это случилось в Мозыре из-за закрытия популярной сети «Аметист», которая работала больше 30 лет и взяла на себя функцию торговых точек шаговой доступности. Этим магазинам не было альтернативы, и сейчас, чтобы дать местным жителям возможность купить минимальный набор продуктов, власти вынуждены были организовать выездную торговлю.

Начальник отдела торговли и услуг Мозырского райисполкома Валентина Штукарь сообщила через газету райисполкома о том, что в связи с закрытием сети «Аметист» временно организованы дополнительные маршруты движения автомагазинов. Но приезжают они по адресам только два дня в неделю. По вторникам и пятницам автолавки стоят на улицах Островского и Социалистической, а по средам и субботам — на улицах Гоголя и Якуба Коласа.

Как выяснил Флагшток, владельцы ООО «Аметист» выставили предприятие на продажу как готовый бизнес, который включает 7 магазинов и управляющий офис. Объявление на площадке Realt появилось в начале марта, а сейчас указано, что оно уже неактуально.

В объявлении утверждалось, что «все магазины работают постоянно и приносят прибыль», но решение о продаже может говорить о падении рентабельности. Это может быть связано с акцией властей по «сдерживанию цен», в рамках которой часть издержек переложили на производителей и торговые сети.

В 2023 году отмечалось, что ООО «Аметист» входило в тройку ведущих по обороту розничной торговли в Мозыре, численность работающих в структуре составляла 350-400 человек.

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