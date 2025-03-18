Ученые впервые обнаружили ключевое для жизни вещество на планетах вне Солнечной системы 18.03.2025, 13:19

С помощью космического телескопа Уэбб.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб впервые напрямую обнаружили углекислый газ, который является неотъемлемой частью жизненных процессов на Земле, на планетах за пределами нашей Солнечной системы.

Хотя газовые гиганты не могут быть пригодными для жизни, новое достижение дает ключ к разгадке тайны формирования планет. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет CBS News (перевод - «Фокус»).

Космический телескоп Уэбб сделал прямые фотографии звездной системы HR 8799, которая состоит из четырех планет, являющихся газовыми гигантами. Они находятся на расстоянии 130 световых лет от нас. В атмосферах этих планет впервые был обнаружен углекислый газ, необходимый на Земле для таких процессов, как фотосинтез и углеродный цикл. При этом ученые нашли подтверждение тому, что газовые гигантские планеты в других частях Млечного Пути сформировались таким же образом, как Юпитер и Сатурн.

Звездная система HR 8799 является молодой, ведь ей примерно 30 млн лет, в то время как Солнечная система существует уже 4,6 млрд лет. На всех четырех планетах этой системы был обнаружен углекислый газ.

Если раньше космический телескоп Уэбб обнаружил лишь косвенные доказательства наличия углекислого газа на далекой планете WASP-39, то теперь астрономы получили впервые прямые доказательства. Дело в том, что в прошлый раз телескоп Уэбб изучал свет звезды, который проходил через атмосферу планеты, а теперь он изучил инфракрасный свет, который выделяют планеты системы HR 8799.

Поскольку углекислый газ конденсируется в маленькие ледяные частицы в космосе, его присутствие может пролить свет на формирование планет. Считается, что Юпитер и Сатурн образовались в результате процесса «снизу-вверх». Это значит, что ледяные частицы из протопланетного газового диска сначала объединились в твердое ядро, а затем его гравитация притянула к себе большое количество газа. Новое исследование показывает, что планеты вне Солнечной системы могут формироваться таким же образом. Но насколько распространенным является этот процесс во всей Вселенной, остается неясным.

Подтверждением теории формирования планет в системе HR 8799 в процессе «снизу-вверх» стало обнаружение в их атмосферах большого количества тяжелых химических элементов, таких как углерод, кислород и железо.

В ходе этого исследования космоса астрономы также получили фотографии звездной системы 51 Эридана, расположенной на расстоянии 97 световых годах от нас. Телескоп Уэбб напрямую сфотографировал молодую планету 51 Эридана b, которая вращается вокруг своей звезды на расстоянии примерно 17,7 млрд км.

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