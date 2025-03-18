Экс-помощница Трампа: Путин над ним насмехается 10 18.03.2025, 13:27

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Президент США не понимает сарказма из-за перевода.

Путин открыто насмехается над американским президентом Дональдом Трампом во время переговоров.

Об этом в интервью журналу The Foreign Affairs заявила бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Хилл.

По ее словам, сам Трамп не понимает насмешек со стороны российского лидера из-за трудностей перевода. Хилл, которая присутствовала на переговорах между Россией и США во время предыдущего срока Трампа, рассказала, что переводчики «сглаживали углы», не передавая манеру общения Путина.

Она отметила, что после переговоров президент США перечитывал расшифровку переговоров, где расшифровывался подтекст заявлений Путина. В качестве аргумента Хилл привела одну из тем беседы политиков об Израиле.

Трамп говорил, что никто не делал ничего больше для этой страны, чем он. В ответ на это Путин заявил, что Трамп «молодец» и Израиль нужно переименовать в честь американского лидера. В ходе беседы переводчик опустил иронию Путина, и Трамп ответил, что «это будет перебор».

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