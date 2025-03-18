Пинчанин слишком часто покупал лекарства
- 18.03.2025, 13:39
- 2,460
Пинчанин слишком часто покупал лекарства
37-летний пинчанин самостоятельно заполнял рецепты на медицинские препараты, которые можно приобрести только по назначению врача-специалиста, а также ставил печать. Благодаря поддельным рецептам он регулярно покупал медикаменты в аптеках города. Об этом сообщает Государственный комитет судмедэкспертиз (ГКСЭ).
Родственников мужчины насторожила частая покупка лекарств. Они обратили внимание на необычные рецепты, которые не совпадали с настоящими, и сообщили о них в милицию. Были изъяты рецептурные бланки, выписанные на чужие имена, для проведения экспертизы.
«В ходе исследования бланков эксперт подтвердил предположения правоохранителей — записи на лицевых сторонах рецептов выполнены самим пинчанином. Кроме того, установлено, что данные записи выполнены мужчиной в необычном состоянии, которое носит относительно постоянный характер и может быть обусловлено синдромом зависимости от алкоголя», — объяснили судебные эксперты.
Вскоре пинчанин признался, что в конце 2024 года купил бланки рецептов и врачебную печать через интернет у неизвестного продавца. Он пояснил, что использовал эти документы для покупки препаратов.
Теперь действиям мужчины будет дана правовая оценка.