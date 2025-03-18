В Беларуси задержан российский комик

В Беларуси задержан российский комик2
- 18.03.2025, 13:47
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В РФ на него заведено уголовное дело.
Лукашенковские силовики отчитались о задержании российского стендап-комика Артемия Останина.
В России на комика возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства (статья 282 УК РФ). В пресс-релизе Следственного комитета говорилось, что Останин на концерте 15 марта в Москве высказывал «враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность».
На комика написали донос активисты организации «Зов народа».