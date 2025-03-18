Названо еще одно условие Кремля для 30-дневного прекращения огня 18.03.2025, 13:59

1,718

Его сегодня озвучит Путин.

Владимир Путин хочет, чтобы во время действия 30-дневного соглашения о перемирии Украина не получала никакого оружия от западных союзников. Такое требование он выставил на встрече с представителем Дональда Трампа в качестве условия для своего присоединения к соглашению о прекращении огня, сообщает Bloomberg.

Трамп и Путин планируют сегодня по телефону обсудить вопрос перемирия. Перед встречей в Саудовской Аравии неделю назад, на которой делегации США и Украины договорились о 30-дневном прекращении огня, Вашингтон остановил поставки вооружений Киеву и обмен разведданными. После встречи они возобновились. Теперь Путин хочет, чтобы Украина ничего не получала, пока будет действовать перемирие, рассказали Bloomberg высокопоставленный европейский чиновник и три человека в Москве, знакомых с позицией Кремля.

По словам двух московских источников, минимальное требование Путина заключается в остановке поставок американского оружия. Европа крайне отрицательно относится к такому требованию, сказал высокопоставленный европейский чиновник: прекращение снабжения чревато ситуацией, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, а Украина будет лишена такой возможности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com