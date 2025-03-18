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Названо еще одно условие Кремля для 30-дневного прекращения огня

  • 18.03.2025, 13:59
  • 1,718
Названо еще одно условие Кремля для 30-дневного прекращения огня

Его сегодня озвучит Путин.

Владимир Путин хочет, чтобы во время действия 30-дневного соглашения о перемирии Украина не получала никакого оружия от западных союзников. Такое требование он выставил на встрече с представителем Дональда Трампа в качестве условия для своего присоединения к соглашению о прекращении огня, сообщает Bloomberg.

Трамп и Путин планируют сегодня по телефону обсудить вопрос перемирия. Перед встречей в Саудовской Аравии неделю назад, на которой делегации США и Украины договорились о 30-дневном прекращении огня, Вашингтон остановил поставки вооружений Киеву и обмен разведданными. После встречи они возобновились. Теперь Путин хочет, чтобы Украина ничего не получала, пока будет действовать перемирие, рассказали Bloomberg высокопоставленный европейский чиновник и три человека в Москве, знакомых с позицией Кремля.

По словам двух московских источников, минимальное требование Путина заключается в остановке поставок американского оружия. Европа крайне отрицательно относится к такому требованию, сказал высокопоставленный европейский чиновник: прекращение снабжения чревато ситуацией, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, а Украина будет лишена такой возможности.

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